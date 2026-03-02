Incidente a Biella, un ciclista trasportato al Pronto Soccorso

Nell'urto con un'auto avrebbe riportato ferite da codice arancione il giovane che, a bordo della sua bicicletta, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Il fatto è avvenuto intorno alle 11 di oggi, 2 marzo, in via Addis Abeba, a Biella.

In breve tempo, il ciclista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e accompagnato al Pronto Soccorso con l'ambulanza per le cure del caso. Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi e delle testimonianze, utili ad accertare la dinamica esatta dell'accaduto.