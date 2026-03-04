Nuova serie di meravigliosi scatti realizzati dal fotografo Paolo Rosazza Pela. Stavolta è stata impressa su fotografia la luna piena spuntata ieri sera dalla collina di Pavignano. “Questa volta – confida - ci regala un'eclisse visibile solamente in Australia, Nord America e Asia”.
Luna piena nei cieli di Biella, gli scatti suggestivi di Paolo Rosazza Pela
