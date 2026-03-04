 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 04 marzo 2026, 10:40

Luna piena nei cieli di Biella, gli scatti suggestivi di Paolo Rosazza Pela

Luna piena nei cieli di Biella, gli scatti suggestivi di Paolo Rosazza Pela

Luna piena nei cieli di Biella, gli scatti suggestivi di Paolo Rosazza Pela

Nuova serie di meravigliosi scatti realizzati dal fotografo Paolo Rosazza Pela. Stavolta è stata impressa su fotografia la luna piena spuntata ieri sera dalla collina di Pavignano. “Questa volta – confida - ci regala un'eclisse visibile solamente in Australia, Nord America e Asia”. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore