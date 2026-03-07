Studenti del campus di Città Studi Biella in Slovacchia per l'Erasmus Blended Intensive Program FOTO

L'Europa offre alle studentesse e agli studenti di tutte le università dell'Unione Europea importanti opportunità di scambio e approfondimento. Il più celebre sono i famosi sei mesi (o nove, a seconda dei progetti) dell'Erasmus, coperti finanziariamente dall'Unione Europea e assegnati a quegli iscritti all'Università che vogliono svolgere una parte del loro lavoro all'estero, presso un'Università diversa, dove poter perfezionare l'apprendimento della lingua del paese di destinazione e sostenere esami simili a quelli che sono sostenuti nell'Università di provenienza per ottenere poi, al ritorno, il riconoscimento e la validazione di tali esami nel proprio curriculum studentesco. Esistono anche altre esperienze meno note, più brevi e non meno intense: una è quella del Blended Intensive Program, che riunisce più università di paesi europei diversi e consiste in una serie di attività online cui segue una settimana di attività in presenza presso una delle sedi coinvolte.



Come docente dell'Università di Torino ho ottenuto le risorse necessarie a coprire questa settimana per 10 studentesse e studenti iscritti all'Università di Torino, di cui ben 6 provenienti dal campus Citta Studi di Biella: 4 iscritti al corso di laurea magistrale in inglese in Cultural Heritage e 2 al neo inaugurato corso di laurea in Moda e Cultura d'Impresa. Questi studenti meritevoli (avendo superato una selezione basata soprattutto sulla capacità di comprendere e parlare la lingua inglese) hanno condotto la loro mobilità di studio presso l'Università di Trnava in Slovacchia, dove esiste un fervido centro di ricerca interdisciplinare sui temi del paesaggio, della valorizzazione del cultural heritage, della protezione dell'ambiente naturale, dal punto di vista storico, filosofico, scientifico e ecologico.

Collaboro con questo centro da anni ed è stato bellissimo poterci andare questa volta accompagnato dagli studenti, che hanno potuto incontrare coetanei provenienti dalla Slovacchia, ma anche da paesi terzi come Portogallo, Romania, Repubblica Ceca. Oltre ad ascoltare diverse lezioni accademiche tenute da colleghe e colleghi di tutta Europa, il corpo studentesco ha potuto dedicarsi ad attività pratiche, quali la visita guidata e informata di siti naturali e culturali di grande importanza per il Centro Europa, il laboratorio di cucina tradizionale. Lo scambio è stato anche l'opportunità di impostare un dialogo tra docenti e studenti più diretto e dal basso, cosa che obiettivamente non è sempre facile realizzare nei contesti molto formali e piuttosto distaccati dell'Università. Eppure il dialogo intergenerazionale non è solo trasferimento di competenze dall'alto al basso: i docenti che partecipano a questo tipo di iniziative hanno l'opportunità di conoscere e comprendere meglio gli stati d'animo, i desideri, le speranze, le paure, i gusti dei più giovani, senza facili semplificazioni o sciocche contrapposizioni generazionali.

Il campus di Città Studi può essere, in prospettiva, il contesto ideale per ospitare un Erasmus Blended Intensive Program per studenti da tutta Europa. I docenti sono disponibili a pensarci: in fondo, si tratterebbe di un modo per dare visibilità al nostro territorio, nello stesso tempo contribuendo ad alimentare le iniziative del campus, il quale rappresenta una delle novità più significative del Biellese dal punto di vista dell'attrazione dei giovani e quindi della vitalità economica e umana del Biellese stesso.

Paolo Furia, docente presso corso di laurea in moda e cultura d'impresa e laurea magistrale in cultural heritage presso Campus Città Studi



