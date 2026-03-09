Regione, 105 milioni di fondi per sviluppo e coesione: risorse anche a Biella

La Giunta della Regione Piemonte ha approvato questa mattina 24 Accordi di Programma, uno per ogni Area Territoriale Omogenea (ATO), che consentirà la piena attuazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione per un totale di 105 milioni di euro distribuiti a 805 Comuni piemontesi.

Gli accordi saranno ora sottoscritti con i Comuni beneficiari: si comincia mercoledì 11 febbraio a Ceva e a Cherasco (Cuneo), con il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale, prime tappe di un tour di incontri sui territori piemontesi che coinvolgerà sindaci e amministratori locali delle diverse aree omogenee della Regione.

«Con queste risorse diamo risposte ai territori e finanziamo interventi strategici per le nostre comunità – dichiara il Presidente Alberto Cirio – In questi anni abbiamo concentrato la nostra programmazione utilizzando le risorse disponibili, a partire dai fondi europei, per le necessità dei Comuni, con progetti su misura, costruiti insieme alle comunità locali, portando avanti un grande lavoro di trasformazione di un Piemonte che sta cambiando e che investe sul futuro».

«Il metodo con il quale in questa programmazione sono stati stanziati i Fondi di Sviluppo e Coesione – spiega l’Assessore Vignale – ha consentito ai Comuni utilizzare le risorse per le priorità delle loro Comunità con un’ampia gamma di possibilità. Dalla rigenerazione urbana alla salute e dall’istruzione al welfare. Ha visto le amministrazioni collaborare all’interno dell’Area con efficacia per creare strategie di sviluppo condivise e progetti di ampio respiro sovracomunale. Grazie ad un iter semplificato, infine, diverse opere sono state realizzate a poco più di un anno dall’inizio della programmazione, mentre gran parte dei progetti presentati e finanziati sono in corso d’opera o hanno già superato la fase di progettazione per essere cantierizzati. Uno strumento che per la sua semplicità, efficacia e coinvolgimento dal basso dei Comuni contiamo di replicare come buona pratica per l’utilizzo dei fondi di sviluppo».

I Fondi di Sviluppo e Coesione in pillole:

Con 105 milioni (100 per i Comuni e 5 milioni come premialità per le strategie di Area) sono stati finanziati in totale 841 progetti, di cui 53 con valenza sovra-comunale.

603 progetti hanno riguardato la riqualificazione urbana (infrastrutture a supporto del turismo, riqualificazione/creazione di edifici o spazi pubblici, manutenzione straordinaria di strade e piazze, creazione/riqualificazione di aree attrezzate),

• 60 i trasporti e la mobilità,

• 36 ambito energetico,

• 51 l'ambito culturale,

• 36 ambiente e risorse naturali,

• 16 l'istruzione e la formazione,

• 36 welfare e salute,

• 3 la digitalizzazione e la competitività.

Le risorse sono state così ripartite: Alta Valle Tanaro e Cebano (2.386.000), Alto Monferrato (5.700.000), Appennino Alessandrino (3.105.000), Bacino del Tanaro (4.765.000), Baraggia (2.940.000), Biellese (5.973.000), Borghi Vie d’Acqua (7.136.000), Canavese (8.887.000), Laghi (6.206.000), Monferrato, Casalese e Terre di Po (7.723.000), Monferrato Heritage Unesco (4.547.000), Monregalese (4.248.000), Novarese (4.977.000), Orco e Soana (4.099.000), Ossola (2.867.000), Pianura Cuneese (3.698.000), Pianura Torinese (3.991.000), Roero (2.822.000), Terre di Langa (2.783.000), Terre del Monviso (2.923.000), Terre di Langa e Monferrato (5.272.000), Val di Susa (2.650.000), Valle Stura (2.919.000) e Valli Chisone e Germanasca (2.237.000).

Il calendario prevede una serie di appuntamenti diffusi nelle province piemontesi per condividere obiettivi, strategie e progetti di sviluppo territoriale.

I primi appuntamenti:

Mercoledì 11 marzo 2026 – ore 12:00

📍 Ceva (CN) – Teatro Marenco. Aree coinvolte: Terre di Langa, Valle Stura, Monregalese, Valle Tanaro e Cebano.

Mercoledì 11 marzo 2026 – ore 16:00

📍 Cherasco (CN) – Chiesa di San Gregorio. Aree coinvolte: Roero, Pianura Cuneese, Terre del Monviso.

Calendario degli incontri:

• 13 marzo 2026 – ore 15:00 – Piscina (TO): Pianura Torinese – Valli Chisone e Germanasca – Valle di Susa

• 18 marzo 2026 – ore 11:00 – Verbania (VCO): Laghi – Ossola

• 18 marzo 2026 – ore 15:00 – Albano Vercellese (VC): Borghi Vie dell’Acqua – Area Novarese

• 1 aprile 2026 – ore 11:00 – Biella: Biellese – Area Baraggia

• 1 aprile 2026 – ore 15:00 – Montalenghe (TO): Orco e Soana – Canavese

• 8 aprile 2026 – ore 10:00 – Casale Monferrato (AT): Monferrato Heritage – Monferrato Casalese Terre di Po – Bacino del Tanaro

• Data da definire aprile 2026 – Acqui Terme (AL): Appennino Alessandrino – Alto Monferrato – Terre di Langa e Monferrato.