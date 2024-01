Bersaglieri in festa per la Befana Cremisi, chiesa gremita di fedeli per la Santa Messa FOTO e VIDEO

Bersaglieri in festa per la Befana Cremisi, chiesa gremita di fedeli per la Santa Messa (servizio di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Chiesa di San Sebastiano gremita di fedeli per la Santa Messa dedicata alla Befana Cremisi, la festa dei Bersaglieri di Biella, in programma come di consueto nel giorno dell'Epifania. Per l'occasione, era presente la Fanfara, oltre a molti labari di associazioni d'Arma, provenienti anche da fuori provincia.

La funzione è stata celebrata dal priore francescano padre Costantino, cappellano della sezione laniera. Alla recita della Preghiera del Bersagliere, è seguita la benedizione finale con la visita alla Cripta per rendere omaggio alla tomba del fondatore del Corpo dei Bersaglieri, il Generale Alessandro La Marmora, giunta a Biella da Kadikoy nel lontano 1911.

Il programma ha poi previsto il trasferimento in corteo per via De Fango alla vicina Piazza La Marmora per gli onori e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento al Bersagliere, mentre la Fanfara, con le sue squillanti note, ha concluso la mattinata. Il pranzo previsto con amici e familiari riempirà il pomeriggio mentre i musici potranno dare fiato alle loro trombe.