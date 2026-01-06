Economia e mercati finanziari, se ne parla a Candelo

Candelo si prepara ad accogliere il primo appuntamento della rassegna “Il Sabato del Ricetto”, ciclo di incontri promosso dall’Associazione Culturale Biellese CulturalMente, in programma tra gennaio e febbraio 2026 presso la sede dell’associazione, all’interno del Ricetto di Candelo.

Il primo incontro è in calendario sabato 17 gennaio 2026, alle ore 15.30, e sarà dedicato al tema “Conoscere i fondamenti dell’economia e dei mercati per capire meglio la finanza”. Relatore dell’appuntamento sarà Massimo Terreo, già dirigente di UniCredit e Banca Generali, con una lunga esperienza nella gestione del risparmio e dei patrimoni, oggi in pensione. L’incontro si propone di offrire al pubblico elementi utili per comprendere i meccanismi di base dell’economia e dei mercati finanziari, con un taglio divulgativo.

L’iniziativa rientra in un ciclo di quattro appuntamenti complessivi, due di carattere economico-finanziario e due dedicati a tematiche olistiche, organizzati da CulturalMente nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 334 5772743.

L’organizzazione ringrazia il Comune di Candelo e i partner locali per la collaborazione alla realizzazione della rassegna.