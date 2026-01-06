Ponderano, possibili disservizi idrici l’8 gennaio per lavori di manutenzione

Cordar Spa Biella Servizi informa i cittadini del Comune di Ponderano che nella giornata di giovedì 8 gennaio 2026 sono previsti interventi di manutenzione straordinaria alla rete idrica.
I lavori si svolgeranno dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e, durante l’intervento, potrebbero verificarsi sospensioni momentanee dell’erogazione dell’acqua potabile e improvvisi cali di pressione.
Le vie interessate dai possibili disservizi sono:
Via Dal Pozzo Cisterna
Vicolo Trento
Vicolo Matteotti
Via Sella
Vicolo Battisti
Via I° Maggio
Via De Amicis
Cordar precisa che il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile e si scusa anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è disponibile il numero verde 800 99 60 14.