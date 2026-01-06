 / Circondario

Ponderano, possibili disservizi idrici l’8 gennaio per lavori di manutenzione

Le vie interessate

Cordar Spa Biella Servizi informa i cittadini del Comune di Ponderano che nella giornata di giovedì 8 gennaio 2026 sono previsti interventi di manutenzione straordinaria alla rete idrica.

I lavori si svolgeranno dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e, durante l’intervento, potrebbero verificarsi sospensioni momentanee dell’erogazione dell’acqua potabile e improvvisi cali di pressione.

Le vie interessate dai possibili disservizi sono:

Via Dal Pozzo Cisterna

Vicolo Trento

Vicolo Matteotti

Via Sella

Vicolo Battisti

Via I° Maggio

Via De Amicis

Cordar precisa che il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile e si scusa anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è disponibile il numero verde 800 99 60 14.

