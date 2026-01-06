La Befana arriva a Viverone: bancarelle e intrattenimento sulle sponde del lago - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Si avvia alla conclusione “Natale Incantato Viverone”, l’iniziativa che ha accompagnato le festività natalizie sulle rive del lago con appuntamenti dedicati a famiglie e visitatori. Oggi, martedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, è in corso l’ultima giornata di eventi.

Una splendida giornata accoglie le iniziative si svolgono interamente lungo il lago, nella zona di Punta Becco, dove sono presenti bancarelle, stand e attività dedicate ai bambini. L’area è animata fin dal primo pomeriggio, con un'ottima partecipazione.

L'arrivo della Befana è stato accompagnato dalla musica dei gruppi che suonano dal vivo. Durante la giornata non mancheranno momenti di intrattenimento per i più piccoli e occasioni per scattare fotografie.

Un ultimo appuntamento, per salutare le festività a Viverone.