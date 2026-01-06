“Ar…Riva la Befana”: i "Protectors" aprono i festeggiamenti FOTO e VIDEO

È tutto pronto per l'atteso evento dell'Epifania biellese "Ar...Riva la Befana" che nel pomeriggio accoglierà un ricco calendario di iniziative. Nel pomeriggio Piazza San Giovanni Bosco ospiterà giochi per bambini e famiglie, lo spettacolo di “Magicamente Mister G”, con un mix di giocoleria e magia, la merenda, il lancio della calza, il giro con i pony e l’area street food.

Uno dei momenti più attesi è previsto alle ore 17.30, quando la Befana scenderà dal campanile di San Cassiano, regalando un suggestivo spettacolo. Tutti i partecipanti sono invitati a portare la propria calzina, che verrà riempita con dolci sorprese.

Non manca il contributo dei motociclisti Protectors che, dopo essersi recati presso l'ospedale di Ponderano in compagnia dei Vigili del Fuoco per portare i doni ai bimbi, si sono spostati per offrire il proprio contributo anche in Riva.