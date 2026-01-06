Befana Cremisi: a Biella la festa dei Bersaglieri FOTO e VIDEO

Come da consuetudine, i Bersaglieri biellesi hanno celebrato anche quest’anno la Befana Cremisi nella giornata dell’Epifania, martedì 6 gennaio, accompagnati dalle note della Fanfara Lamarmora di Biella. Il ritrovo si è svolto davanti alla basilica di San Sebastiano, dove i “fanti piumati” hanno preso parte alla celebrazione della Santa Messa.

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini, insieme alle autorità civili e militari e ai rappresentanti delle associazioni d’arma, presenti con i rispettivi labari.

La parte religiosa si è conclusa con la recita della Preghiera del Bersagliere e la benedizione finale. Successivamente è stato reso omaggio al fondatore del Corpo, il generale Alessandro La Marmora, con la deposizione di fiori sulla sua tomba nella cripta. Le celebrazioni sono poi proseguite in piazza La Marmora, dove si sono svolti gli onori al monumento al Bersagliere e la deposizione di una corona d’alloro.