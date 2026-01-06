Valdengo celebra l'Epifania, l'accensione del falò propiziatorio FOTO e VIDEO

È stato acceso nel pomeriggio il falò al Centro Sportivo di Via Libertà 30, momento centrale della 45ª edizione della Festa del Pan e Vin, in corso oggi a Valdengo.

Le celebrazioni sono iniziate in mattinata con la Santa Messa delle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Valdengo e proseguita con il pranzo nei locali del Centro Sportivo. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, i bambini dell’Oratorio di Valdengo hanno preso parte al presepe vivente, con la visita dei Re Magi alla capanna del presepio allestita nel prato.

Il falò ha richiamato la presenza di numerose famiglie e bambini, riuniti per celebrare il termine delle festività. Presenti i Vigili del Fuoco di Cossato, che dopo aver scortato la Befana e acceso il fuoco, si occuperanno dello spegnimento.