"Arriva la Befana" a Occhieppo Superiore: oggi giochi e animazione

Occhieppo Superiore si prepara a vivere un pomeriggio di festa dedicato ai più piccoli. Oggi, martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 16, presso Villa Mossa, è in programma l’evento “Arriva la Befana!!” promosso dalla Pro Loco di Occhieppo Superiore.

L’iniziativa, pensata per celebrare la tradizione dell’Epifania, prevede animazione e giochi rivolti ai bambini, che saranno i veri protagonisti dell’appuntamento. Un’occasione di incontro e divertimento aperta alle famiglie, in un contesto accogliente e festoso.

La Pro Loco invita i bambini a partecipare numerosi.