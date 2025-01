Biella, chiesa di San Sebastiano gremita di fedeli: Bersaglieri ricordano i Caduti FOTO e VIDEO

Servizio di Angela Lobefaro per newsbiella.it

Tanti fedeli e cittadini nella chiesa di San Sebastiano per la Santa Messa dedicata alla Befana Cremisi, la festa dei Bersaglieri di Biella, in programma come di consueto nel giorno dell'Epifania.

Per l'occasione, era presente la Fanfara, oltre a molti labari di associazioni d'Arma, giunta sulle note del passo si corsa. Al termine della funzione, ha avuto inizio il corteo fino a Piazza Lamarmora per gli onori ai Caduti e la deposizione della corona d'alloro.

Nonostante la pioggia, si è assistita ad una folta partecipazione. Presenti anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro assieme al vicesindaco di Biella Sara Gentile e a diversi primi cittadini del Biellese.

Ora, avrà inizio il pranzo sociale dell'Associazione Bersaglieri di Biella.