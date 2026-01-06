Valdengo, Festa del Pan e Vin: la Befana è scortata dai Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Valdengo, Festa del Pan e Vin: la Befana è scortata dai Vigili del Fuoco - Foto di Catia Ciccarelli

È arrivata la Befana alla Festa del Pan e Vin, scortata dai Vigili del Fuoco di Cossato, accolta nel pomeriggio da numerosi bambini e famiglie riuniti al Centro Sportivo di Via Libertà, dove oggi, martedì 6 gennaio, è in corso la 45ª edizione della manifestazione. Fra i momenti più attesi della giornata vi è l'accensione del grande falò.

I festeggiamenti continuano nel segno della tradizione e della convivialità, con la distribuzione dei dolci, accompagnati dal vin brulé, offerti a tutti i presenti. Alle 16.30 i bambini dell’Oratorio di Valdengo hanno partecipato al presepe vivente con la visita dei Re Magi alla capanna.