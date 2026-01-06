Calze e doni per i bimbi dell’ospedale di Biella FOTO e VIDEO

Anche quest’anno, in occasione dell’Epifania, Protectors LE MC Italy e i Vigili del Fuoco hanno fatto visita ai bambini dell’ospedale di Biella, per consegnare calze e doni. Questa mattina, martedì 6 gennaio, si sono recati presso i reparti di Pediatria e Neonatologia a Ponderano, accolti dalle neomamme, e dal personale dei reparti, regalando sorrisi anche a chi, il giorno dell’arrivo della Befana, è costretto a trascorrere le giornate all’interno del nosocomio.