Anche quest’anno, in occasione dell’Epifania, Protectors LE MC Italy e i Vigili del Fuoco hanno fatto visita ai bambini dell’ospedale di Biella, per consegnare calze e doni. Questa mattina, martedì 6 gennaio, si sono recati presso i reparti di Pediatria e Neonatologia a Ponderano, accolti dalle neomamme, e dal personale dei reparti, regalando sorrisi anche a chi, il giorno dell’arrivo della Befana, è costretto a trascorrere le giornate all’interno del nosocomio.
Calze e doni per i bimbi dell’ospedale di Biella FOTO e VIDEO
Protectors LE MC Italy e i Vigili del Fuoco in visita a Ponderano.