 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 06 gennaio 2026, 11:55

Calze e doni per i bimbi dell’ospedale di Biella FOTO e VIDEO

Protectors LE MC Italy e i Vigili del Fuoco in visita a Ponderano.

Anche quest’anno, in occasione dell’Epifania, Protectors LE MC Italy e i Vigili del Fuoco hanno fatto visita ai bambini dell’ospedale di Biella, per consegnare calze e doni. Questa mattina, martedì 6 gennaio, si sono recati presso i reparti di Pediatria e Neonatologia a Ponderano, accolti dalle neomamme, e dal personale dei reparti, regalando sorrisi anche a chi, il giorno dell’arrivo della Befana, è costretto a trascorrere le giornate all’interno del nosocomio.

G. Ch.

