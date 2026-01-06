Sordevolo Annullata la "Trattorata della Befana"

Il Comune di Sordevolo comunica che l'evento di oggi "Trattorata della Befana" è stato annullato "per rispetto e vicinanza in un momento di lutto".

Come illustrato sulle pagine social dell'amministrazione, l'appuntamento delle ore 16 non si terrà e il Comune esprime rispetto e vicinanza in un momento di lutto: "L’Amministrazione comunale si unisce al dolore dei familiari e ringrazia tutti per la comprensione."



Di seguito l'evento in questione:

Si terrà martedì 6 gennaio 2026 a Sordevolo la “Trattorata della Befana”, un pomeriggio di festa e tradizione per grandi e piccini.

L'appuntamento è al parcheggio anfiteatro, in via Clemente Vercellone. Il ritrovo è alle 16, alle 17 ci sarà la partenza quindi la sfilata per le vie del paese

Alle 17,30 è previsto il rientro e nel parcheggiare i mezzi saranno disposti a formare un grande albero di Natale, a celebrazione delle festività.

Durante il pomeriggio sarà attivo il servizio bar dove saranno serviti cioccolata calda e vin brulé.

Per informazioni e conferme della propria adesione:

Bruno 327/0690714

Roberto 331/2476871