Concerto benefico a Gaglianico: il ricavato sarà destinato all'Unione Ciechi Biella

Venerdì 30 gennaio alle ore 21, presso l’Auditorium di Gaglianico, in via XX Settembre 10, si terrà un concerto benefico a favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Biella.

L’evento è organizzato dall’Unione Ciechi di Biella in collaborazione con Matteo Boseglio e vedrà la partecipazione di più artisti, uniti dalla volontà di sostenere le attività e i progetti dell’associazione sul territorio biellese.

La serata sarà un’occasione speciale per coniugare musica e solidarietà, offrendo al pubblico uno spettacolo di qualità e, allo stesso tempo, contribuendo concretamente al sostegno delle persone cieche e ipovedenti.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Unione Ciechi – sede di Biella, a supporto delle sue attività sociali, educative e di inclusione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.