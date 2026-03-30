Furto tentato a Cossato ma i ladri fuggono a mani vuote

Nuovo furto nel comune di Cossato. Dalle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero tentato di introdursi all’interno di un’abitazione ma, forse disturbati da qualcosa, hanno desistito dai loro intenti criminali senza asportare nulla. Avrebbero soltanto danneggiato una finestra e alcuni infissi. Il fatto si sarebbe verificato nella serata di sabato 28 marzo. Sul caso indagano i Carabinieri.
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