Esce di strada Valle Elvo: si sottrae al test alcolemico e oppone resistenza ai controlli

Un uomo, probabilmente ubriaco, ha opposto resistenza dopo essere uscito di strada.

L’incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20.50, lungo la SP 500, fra il territorio di Netro e quello di Graglia. Secondo le prime ricostruzioni sembra che il sinistro sia autonomo: coinvolto il conducente della vettura che ha terminato la corsa fuori dalla sede stradale, all'interno di un'area residenziale.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri. Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza della zona, insieme al personale del 118 e al carro attrezzi.

L’uomo, del '63 e residente a Netro, sarà deferito per sottrazione al test alcolemico.