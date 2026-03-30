Biella, violenta lite tra giovani ai giardini Zumaglini

Attimi di preoccupazione ai giardini Zumaglini di Biella dove si è verificata una furente lite che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe visto coinvolti due giovani. L’alterco, scaturito per futili motivi, sarebbe ben presto degenerato, con calci e pugni, davanti agli sguardi sbigottiti di famiglie e passanti.

È successo nel pomeriggio di ieri, 29 marzo. Sul posto sono intervenuti molto velocemente gli agenti della Polizia di Stato, assieme a Carabinieri e Guardia di Finanza, per riportare alla normalità la situazione. Al loro arrivo, era presente solo uno dei ragazzi coinvolti, rimasto ferito nella rissa. L’altro, invece, è stato identificato in un secondo momento. Sembra che entrambi abbiano riportato ferite e contusioni. Ora, rischiano una denuncia per lesioni.