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CRONACA | 30 marzo 2026, 19:57

Biella, violenta lite tra giovani ai giardini Zumaglini

Sul posto arrivano Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Biella, violenta lite tra giovani ai giardini Zumaglini (foto di repertorio)

Biella, violenta lite tra giovani ai giardini Zumaglini (foto di repertorio)

Attimi di preoccupazione ai giardini Zumaglini di Biella dove si è verificata una furente lite che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe visto coinvolti due giovani. L’alterco, scaturito per futili motivi, sarebbe ben presto degenerato, con calci e pugni, davanti agli sguardi sbigottiti di famiglie e passanti. 

È successo nel pomeriggio di ieri, 29 marzo. Sul posto sono intervenuti molto velocemente gli agenti della Polizia di Stato, assieme a Carabinieri e Guardia di Finanza, per riportare alla normalità la situazione. Al loro arrivo, era presente solo uno dei ragazzi coinvolti, rimasto ferito nella rissa. L’altro, invece, è stato identificato in un secondo momento. Sembra che entrambi abbiano riportato ferite e contusioni. Ora, rischiano una denuncia per lesioni.

g. c.

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