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CRONACA | 30 marzo 2026, 15:00

Incendio in Superstrada, furgoncino avvolto dalle fiamme vicino all’uscita di Chiavazza FOTO e VIDEO

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 30 marzo.

Incendio in Superstrada, furgoncino avvolto dalle fiamme vicino all’uscita di Chiavazza (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Incendio in Superstrada, furgoncino avvolto dalle fiamme vicino all’uscita di Chiavazza (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Intervento dei Vigili del Fuoco in Superstrada per un furgoncino avvolto dalle fiamme. L’incendio si è verificato intorno alle 14.30 di oggi, 30 marzo, in prossimità dell’uscita di Chiavazza, in direzione di Biella. 

A dare l’allarme diversi automobilisti in transito che hanno assistito impotenti alla scena. Una volta sul posto, le squadre hanno provveduto a domare il rogo e procedere alla messa in sicurezza del veicolo. Presente anche il personale della Polizia di Stato per la gestione della viabilità. Sembra che il mezzo abbia riportato seri danni.

g. c.

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