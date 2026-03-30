Incendio in Superstrada, furgoncino avvolto dalle fiamme vicino all’uscita di Chiavazza FOTO e VIDEO

Intervento dei Vigili del Fuoco in Superstrada per un furgoncino avvolto dalle fiamme. L’incendio si è verificato intorno alle 14.30 di oggi, 30 marzo, in prossimità dell’uscita di Chiavazza, in direzione di Biella.

A dare l’allarme diversi automobilisti in transito che hanno assistito impotenti alla scena. Una volta sul posto, le squadre hanno provveduto a domare il rogo e procedere alla messa in sicurezza del veicolo. Presente anche il personale della Polizia di Stato per la gestione della viabilità. Sembra che il mezzo abbia riportato seri danni.