Vigliano, torna a casa ma non può entrare: i ladri hanno chiuso dall'interno - Foto di repertorio

All’una di notte non riesce a rientrare in casa: l’alloggio è chiuso dall’interno dopo un tentativo di furto.

L’episodio è avvenuto in via Trossi, a Vigliano Biellese. Non riuscendo ad aprire la porta di casa, il residente ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto all’apertura dell’alloggio.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che nel corso della giornata, approfittando dell'assenza del proprietario, i malviventi si siano introdotti forzando una porta-finestra. Una volta all’interno, avrebbero messo a soqquadro i locali, rovistando negli ambienti. Al momento, non sembra che abbiano portato via nulla, ma seguiranno ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri.