Auto nella cunetta e animale investito: doppio incidente in Superstrada (foto di repertorio)

Doppio incidente stradale in Superstrada. Nella giornata di ieri, 29 marzo, un’auto ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata finendo in un cunetta laterale. Il fatto si è verificato tra le uscite di Valdengo e Vigliano Biellese. Illeso l’uomo alla guida, un 70enne residente in Valsessera.

Nella zona di Lessona, invece, un veicolo ha travolto in pieno un animale selvatico, apparso all’improvviso in mezzo alla sede stradale. Anche in questo caso, non si sono registrati feriti. Su entrambi i sinistri gli accertamenti di rito sono stati compiuti dai militari dell’Arma.