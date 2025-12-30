Capodanno, il conto alla rovescia è iniziato: bottiglie esclusive firmate Vaglio Giors FOTO

Capodanno, il conto alla rovescia è iniziato: bottiglie esclusive firmate Vaglio Giors

A Zumaglia il negozio di Vaglio Giors Mariella si distingue da tempo per la ricerca di vini e liquori selezionati.

L’attività si caratterizza per un’offerta curata, pensata per rispondere alle esigenze di una clientela eterogenea: dalle bottiglie adatte alla tavola di tutti i giorni fino a proposte più particolari, ideali per ricorrenze, regali o momenti speciali.

Non manca una selezione di liquori, che completa l’assortimento con prodotti capaci di incontrare gusti diversi.

Elemento centrale del negozio è il rapporto diretto con il cliente, tipico delle attività di vicinato: la disponibilità e la conoscenza dei prodotti permettono di ricevere consigli mirati e di scegliere con consapevolezza, valorizzando al meglio ogni acquisto.

In un contesto come quello biellese, dove il legame con il territorio e le piccole realtà locali resta fondamentale, Vaglio Giors Mariella rappresenta un esempio di commercio di qualità, capace di unire tradizione, competenza e attenzione alle esigenze della clientela.

Mariella vi aspetta a Zumaglia in Via 1º Maggio n.6, prima del bivio per Ronco Biellese, nel suo negozio dove vi aiuterà a scegliere la bottiglia che più si addice alle vostre esigenze.

Orari:

Lunedì 10.00-12.30

15.30-19.30

Da martedì a sabato 8.30-12.30

15.00-19.30

Per info:

015.561310

vinivaglio@gmail.com