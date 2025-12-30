Capodanno, il conto alla rovescia è iniziato: bottiglie esclusive firmate Vaglio Giors FOTO

A Zumaglia il negozio di Vaglio Giors Mariella si distingue da tempo per la ricerca di vini e liquori selezionati.
L’attività si caratterizza per un’offerta curata, pensata per rispondere alle esigenze di una clientela eterogenea: dalle bottiglie adatte alla tavola di tutti i giorni fino a proposte più particolari, ideali per ricorrenze, regali o momenti speciali.
Non manca una selezione di liquori, che completa l’assortimento con prodotti capaci di incontrare gusti diversi.
Elemento centrale del negozio è il rapporto diretto con il cliente, tipico delle attività di vicinato: la disponibilità e la conoscenza dei prodotti permettono di ricevere consigli mirati e di scegliere con consapevolezza, valorizzando al meglio ogni acquisto.
In un contesto come quello biellese, dove il legame con il territorio e le piccole realtà locali resta fondamentale, Vaglio Giors Mariella rappresenta un esempio di commercio di qualità, capace di unire tradizione, competenza e attenzione alle esigenze della clientela.
Mariella vi aspetta a Zumaglia in Via 1º Maggio n.6, prima del bivio per Ronco Biellese, nel suo negozio dove vi aiuterà a scegliere la bottiglia che più si addice alle vostre esigenze.
Orari:
Lunedì 10.00-12.30
15.30-19.30
Da martedì a sabato 8.30-12.30
15.00-19.30
Per info:
015.561310