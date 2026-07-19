Forte scoppio e fumo nero da un’abitazione di Ronco Biellese, i residenti chiamano i Vigili del Fuoco

Un forte boato ha destato l’attenzione di alcuni residenti del comune di Ronco Biellese che, preoccupati, hanno subito richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Sembra, infatti, che sia avvenuto uno scoppio all’interno di un’abitazione, seguito poi dalla comparsa di fumo nero nell’isolato.
In breve tempo, è giunta una squadra di Biella per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata.
Sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Il fatto è avvenuto poco prima delle 22 di ieri, 18 luglio.