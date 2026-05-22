All’Oasi Zegna un pomeriggio tra sentieri, racconti e sapori autentici, ci sarà anche la Merenda Cenoira

Un pomeriggio tra sentieri, racconti e sapori autentici, accompagnati dalle guide naturalistiche di OverAlp, che si conclude con la tradizionale Cenoira, antico rito gastronomico della tradizione contadina piemontese.
Dalle 15 alle 17 di domani, sabato 23 maggio, passeggiata dedicata alla scoperta naturalistica del territorio, offerta da Oasi Zegna. A seguire, dalle 17, Merenda Cenoira, antica tradizione gastronomica contadina piemontese, presso la Locanda Bocchetto Sessera, al Maneggio RistoBar e all’Albergo Ristorante Bucaneve.