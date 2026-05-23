Daniele ed Elena inaugurano Mi & Ti Restaurant: "Un sogno da quando studiavamo all'Alberghiero" FOTO

Finalmente realizziamo un sogno che coltiviamo fin da quando eravamo ragazzi all’Alberghiero: avere un ristorante tutto nostro, creato esattamente come lo abbiamo sempre immaginato, in ogni singolo dettaglio.

La nostra esperienza nella ristorazione inizia a soli 15 anni, con le prime stagioni estive, dove abbiamo iniziato a capire davvero cosa significasse lavorare. Un ambiente nuovo, impegnativo, fatto di sacrifici, ritmi intensi e tanta gavetta, ma anche incredibilmente bello e ricco di soddisfazioni.

Negli anni abbiamo vissuto esperienze diverse che ci hanno fatto crescere sia professionalmente che personalmente.

Io, Daniele, ho lavorato principalmente sul territorio, crescendo molto grazie all’esperienza al Ristorante Il Giardinetto.

Elena invece ha vissuto esperienze non solo in Italia, ma anche all’estero, fino a Londra, portando con sé una visione più ampia dell’accoglienza e della ristorazione.

Oggi io come chef ed Elena come maître di sala abbiamo deciso di unire tutto il nostro percorso per dare vita a Mi & Ti Restaurant.

Mi & Ti nasce dall’idea di creare un luogo dove tradizione e contemporaneità possano convivere nello stesso piatto. Non volevamo semplicemente aprire un ristorante, ma creare un’esperienza fatta di accoglienza, ricerca, emozione e condivisione.

Il nome Mi & Ti rappresenta proprio questo: l’incontro tra persone, sapori, idee e momenti da vivere insieme.

Abbiamo immaginato uno spazio moderno ed elegante, ma capace di far sentire le persone a casa. Ogni dettaglio del locale è stato pensato personalmente per trasmettere calore, equilibrio e personalità, mantenendo un’atmosfera raffinata ma autentica.

La nostra cucina proporrà un viaggio tra le regioni italiane, con piatti creativi e contemporanei che raccontano territori diversi attraverso la nostra identità. Ogni proposta sarà accompagnata da un abbinamento studiato con vini della stessa regione, perché crediamo che il vino non debba semplicemente accompagnare il piatto, ma completarlo ed esaltarlo.

La nostra carta vini nasce infatti per accompagnare il viaggio del menu, regione dopo regione. Cerchiamo vini che abbiano personalità, eleganza e coerenza con la nostra cucina, valorizzando sia grandi etichette sia realtà del territorio. Puntiamo molto anche sulle aziende locali e sulla qualità delle materie prime, perché crediamo profondamente nel valore del nostro territorio.

Dietro Mi & Ti ci sono mesi di lavoro, sacrifici, notti senza dormire e tanta voglia di costruire qualcosa che ci rappresentasse davvero. Abbiamo messo noi stessi dentro questo progetto, non soltanto il nostro lavoro.

Per noi la ristorazione significa creare ricordi, non semplicemente servire un piatto. Speriamo che chi entrerà da noi possa sentirsi accolto ancora prima di sedersi a tavola.

Il Mi & Ti non sarà soltanto il nostro ristorante, ma un punto d’incontro e di ritrovo per tutte le persone che amano stare bene insieme, condividendo buon cibo, vino ed emozioni.

L’inaugurazione è il 23 maggio dalle ore 17.



Daniele ed Elena vi aspettano numerosi per festeggiare insieme l’inizio di questa nuova avventura.

Mi & Ti si trova a Gaglianico in via Gramsci 143

Aperto da lunedì a venerdì pranzo e cena, sabato solo cena, domenica chiuso