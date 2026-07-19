Biella, strade dissestate: la segnalazione di un lettore, il Comune annuncia i lavori

Le condizioni di alcune strade cittadine tornano al centro dell'attenzione con la segnalazione da parte di un lettore, Antonuo Rizzi, che denuncia il deterioramento del manto stradale e i rischi per la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.

Nella lettera si legge che l'autore è "sempre più amareggiato e preoccupato per lo stato in cui versano le strade cittadine", e descrive fondi sconnessi, buche e segnaletica orizzontale in molti tratti ormai scolorita o poco visibile. "Viene da sé comprendere – scrive – che ciò comporta un rischio sempre crescente per tutti gli utenti della strada, nessuno escluso".

In particolare il lettore fa riferimento a piazza Lamarmora, lungo via Pietro Micca, dove riferisce di aver rischiato di cadere a causa dell'assenza di alcuni cubetti in porfido, mentre in via Carlo Fecia di Cossato, all'altezza dell'ex Mutua, segnala un marcato avvallamento in corrispondenza di un tombino.

Sulla vicenda il Comune di Biella assicura come entrambe le situazioni siano già inserite nella programmazione degli interventi. Per quanto riguarda piazza Lamarmora, l'amministrazione spiega che è previsto a breve un intervento di riqualificazione più ampio, che comprenderà lo smantellamento dell'attuale pavimentazione in porfido e la posa di una nuova. Per via Carlo Fecia di Cossato, invece, è già in programma l'asfaltatura del tratto interessato. I lavori, fanno sapere da Palazzo Oropa, prenderanno il via al termine della pausa estiva, indicativamente verso la fine di agosto.