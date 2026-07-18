Dal Nord/Ovest, a fuoco catasta di legna ad Alice Castello, al lavoro anche Vigili del Fuoco di Biella e di Cossato

Intervento in supporto ad Alice Castello per le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Cossato, impegnate oggi pomeriggio sabato 18 luglio nelle operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie in via San Grato le cui fiamme hanno interessato anche una vicina catasta di legna lunga circa un centinaio di metri, che è andata completamente bruciata. Per fronteggiare il rogo sono state impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco. I vigili del fuoco di Biella e Cossato sono intervenuti in supporto ai colleghi del comando di Vercelli e alle squadre di Santhià e Livorno Ferraris, già impegnate nell'intervento.

Le squadre biellesi sono arrivate sul posto intorno alle 13.30, l'ultima squadra impegnata nelle operazioni di spegnimento e bonifica ha fatto rientro intorno alle 19.

L'intervento ha permesso di contenere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.