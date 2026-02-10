A fuoco un garage, scatta l’allarme ad Andorno Micca

Saranno da accertare le cause dell’incendio scoppiato all’interno di un garage. L’allarme è scattato poco dopo le 19.30 di oggi, 10 febbraio, in via Galliari, nel comune di Andorno Micca.

Sul posto sono giunte molto velocemente diverse squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme, ora transennata. La situazione è al momento sotto controllo ma molti passanti e residenti si sono radunati preoccupati lungo la via per assistere alle diverse fasi dell’intervento.

Presente anche il sindaco Davide Crovella. Non risulterebbero persone ferite ma sono in corso i dovuti rilievi assieme alle analisi della struttura.