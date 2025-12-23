Basket, Teens cade in casa sotto i colpi di Ciriè: 70-92 al Palapajetta

Partita dai due volti: nel primo tempo gara combattuta e godibile, chiusa all’intervallo sul 41-46 in favore degli ospiti. Nella ripresa, però, un blackout arancio-blu nel terzo quarto (12-26) indirizza la contesa dalla parte di Ciriè, che nell’ultimo periodo controlla ritmo e vantaggio fino alla sirena.
Si chiude così il 2025 con il Teens a quota 20 punti in classifica, appaiato ad Arona e alla stessa Ciriè al quarto posto.
Ora la sosta per le festività natalizie: si riprende l’11-01, ancora in casa al Palapajetta, proprio contro Arona.
Buone feste a tutti e buon 2026.