Natale a Callabiana: fra presepi e tradizione, lo spettacolo continua FOTO

A Callabiana il Natale non si esaurisce con le festività centrali, ma continua a vivere tra boschi, frazioni e sentieri, grazie all’impegno degli Amici dei Presepi di Callabiana, che anche per l’edizione 2025/2026 propongono un percorso diffuso capace di unire tradizione, artigianato e territorio.

I Presepi nel Bosco accompagnano residenti e visitatori lungo itinerari immersi nella natura, dove è possibile scoprire presepi realizzati interamente a mano, collocati nelle frazioni e nei tratti boschivi del paese. Ogni installazione è diversa dall’altra e dialoga con l’ambiente circostante, offrendo una visita che è allo stesso tempo passeggiata e racconto. Il percorso conduce anche al Presepe Meccanico di Nelva, elemento centrale e simbolo della tradizione, noto per i suoi movimenti e per la cura dei dettagli.

I presepi resteranno visitabili fino all’11 gennaio 2026. L’ingresso è gratuito; trattandosi di percorsi all’aperto, è richiesto un abbigliamento adeguato.

Presepe Meccanico di Nelva

Il Presepe Meccanico, situato in frazione Nelva, è visitabile con ingresso libero nei seguenti orari:

- giorni feriali: dalle 14.30 alle 16.30

- giorni festivi e prefestivi: dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00

Mostra presepistica

Prosegue inoltre la mostra presepistica allestita in frazione Fusero, 8 (sede Pro Loco invernale), con ingresso libero:

- tutti i weekend, dalle 14.00 alle 18.00

Tutti gli appuntamenti in programma

Venerdì 26 dicembre 2025 – Spettacolo comico VIP

Nel pomeriggio di venerdì 26 dicembre 2025 è in programma lo Spettacolo comico VIP, che si terrà in piazza del Municipio, frazione Fusero.

L’evento è gratuito e avrà inizio alle ore 15.00.

Domenica 28 dicembre 2025 – Festa del Pellegrino

Domenica 28 dicembre 2025 Callabiana ospita la Festa del Pellegrino, in frazione Chiesa, con ingresso libero dalle ore 10.00 alle 17.00.

Il programma prevede:

- mercatino food, arts & crafts

- spettacolo teatrale e altre attività distribuite nell’arco della giornata

- alle ore 14.30, racconto teatrale natalizio per famiglie a cura di Associazione Bonaventura, dal titolo “Il coraggio della tradizione”

per tutta la giornata ci sarà la possibilità di usufruire del trenino turistico gratuito

Giovedì 1 gennaio 2026 – Caccia al tesoro itinerante

Il nuovo anno si apre giovedì 1° gennaio 2026 con la Caccia al tesoro itinerante in frazione Trabbia.

L’evento è gratuito, con inizio alle ore 14.30, e prevede a seguire la merenda canora.

Martedì 6 gennaio 2026 – Aspettando la Befana

Il calendario si conclude martedì 6 gennaio 2026 con “Aspettando la Befana”, iniziativa a cura della Pro Loco di Camandona, in frazione Falletti.

L’evento è a ingresso libero, con avvio dalle ore 15.00.

Per maggiori informazioni

Facebook: Presepi di Callabiana

Instagram: amici_presepi_callabiana

Tel: +39 348 030 4293 (Luigi)