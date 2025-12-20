Natale a Callabiana: fra presepi e tradizione, lo spettacolo continua FOTO

A Callabiana il Natale non si esaurisce con le festività centrali, ma continua a vivere tra boschi, frazioni e sentieri, grazie all’impegno degli Amici dei Presepi di Callabiana, che anche per l’edizione 2025/2026 propongono un percorso diffuso capace di unire tradizione, artigianato e territorio.
I Presepi nel Bosco accompagnano residenti e visitatori lungo itinerari immersi nella natura, dove è possibile scoprire presepi realizzati interamente a mano, collocati nelle frazioni e nei tratti boschivi del paese. Ogni installazione è diversa dall’altra e dialoga con l’ambiente circostante, offrendo una visita che è allo stesso tempo passeggiata e racconto. Il percorso conduce anche al Presepe Meccanico di Nelva, elemento centrale e simbolo della tradizione, noto per i suoi movimenti e per la cura dei dettagli.
I presepi resteranno visitabili fino all’11 gennaio 2026. L’ingresso è gratuito; trattandosi di percorsi all’aperto, è richiesto un abbigliamento adeguato.
Presepe Meccanico di Nelva
Il Presepe Meccanico, situato in frazione Nelva, è visitabile con ingresso libero nei seguenti orari:
- giorni feriali: dalle 14.30 alle 16.30
- giorni festivi e prefestivi: dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00
Mostra presepistica
Prosegue inoltre la mostra presepistica allestita in frazione Fusero, 8 (sede Pro Loco invernale), con ingresso libero:
- tutti i weekend, dalle 14.00 alle 18.00
Tutti gli appuntamenti in programma
Venerdì 26 dicembre 2025 – Spettacolo comico VIP
Nel pomeriggio di venerdì 26 dicembre 2025 è in programma lo Spettacolo comico VIP, che si terrà in piazza del Municipio, frazione Fusero.
L’evento è gratuito e avrà inizio alle ore 15.00.
Domenica 28 dicembre 2025 – Festa del Pellegrino
Domenica 28 dicembre 2025 Callabiana ospita la Festa del Pellegrino, in frazione Chiesa, con ingresso libero dalle ore 10.00 alle 17.00.
Il programma prevede:
- mercatino food, arts & crafts
- spettacolo teatrale e altre attività distribuite nell’arco della giornata
- alle ore 14.30, racconto teatrale natalizio per famiglie a cura di Associazione Bonaventura, dal titolo “Il coraggio della tradizione”
per tutta la giornata ci sarà la possibilità di usufruire del trenino turistico gratuito
Giovedì 1 gennaio 2026 – Caccia al tesoro itinerante
Il nuovo anno si apre giovedì 1° gennaio 2026 con la Caccia al tesoro itinerante in frazione Trabbia.
L’evento è gratuito, con inizio alle ore 14.30, e prevede a seguire la merenda canora.
Martedì 6 gennaio 2026 – Aspettando la Befana
Il calendario si conclude martedì 6 gennaio 2026 con “Aspettando la Befana”, iniziativa a cura della Pro Loco di Camandona, in frazione Falletti.
L’evento è a ingresso libero, con avvio dalle ore 15.00.
Per maggiori informazioni
Facebook: Presepi di Callabiana
Instagram: amici_presepi_callabiana
Tel: +39 348 030 4293 (Luigi)