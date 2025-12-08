 / EVENTI

"Natale InCantato" a Viverone: clima mite e un magico tramonto FOTO

Mercatini, street food, musica ed eventi per grandi e piccini.

"Natale InCantato" a Viverone: clima mite e un magico tramonto - Foto di Davide Finatti per newsbiella.it

Il Natale InCantato, organizzato dalla Pro Loco di Viverone, sta richiamando numerosi visitatori nell’area di Punta Becco, dove mercatini, street food e iniziative per tutte le età stanno scandendo la giornata.

Il pubblico ha potuto contare su temperature miti e su un tramonto particolarmente suggestivo, elementi che hanno accompagnato le attività proposte sulle rive del lago. Fin dal mattino, l’affluenza è stata costante, favorita dal clima particolarmente piacevole.

Il programma prevede animazione, truccabimbi, letture animate, musica dal vivo e appuntamenti pensati per i più piccoli. Anche oggi l'atteso arrivo di Babbo Natale ha emozionato e intrattenuto i bambini.

Le proposta include letture animate e l’esibizione del live trio acoustic sax.

Il Natale InCantato proseguirà nei prossimi giorni, dando modo ai visitatori di seguire tutte le iniziative.

