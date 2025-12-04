Pallavolo: buona prestazione ma amaro in bocca per la squadra amatoriale CSI del Salussola Volley – Verrone 3, Salussola 0

SALUSSOLA – La squadra amatoriale del Salussola Volley, impegnata nel campionato CSI, è scesa in campo questa sera per la sua seconda partita stagionale affrontando il Verrone. Il match si è concluso 3-0 a favore degli avversari, più esperti e con maggiore affiatamento, ma la gara è stata comunque combattuta e ricca di aspetti positivi per la giovane formazione salussolese.

Il divario principale è emerso proprio sull’esperienza: il Verrone ha gestito meglio i momenti decisivi, mentre il Salussola – composto da ragazzi giovani, forti e fisicamente dotati – sta ancora apprendendo i meccanismi di gioco e lavorando per trovare la giusta amalgama in campo.

A fine gara sono arrivati i commenti dello staff tecnico.

Diego, allenatore della squadra, sottolinea che «c’è da lavorare su come muoversi al meglio in campo, mantenere alto il morale e gestire la concentrazione nei momenti chiave. Ma è normale: la squadra è giovane e sta crescendo bene».

Anche l’allenatrice Marta evidenzia la necessità di «continuare a lavorare sul coordinamento e sulla tecnica individuale, aspetti su cui i ragazzi stanno già mostrando miglioramenti costanti».

La società invita a guardare al futuro con ottimismo: «Questa era solo la seconda partita. La squadra è nata da appena un mese ed è normale che ci siano alti e bassi. Con il tempo arriveranno belle soddisfazioni».

Nonostante la sconfitta, il gruppo rimane motivato e determinato a migliorare.

L’impegno dei ragazzi è stato evidente per tutta la gara, e l’obiettivo è trasformare il lavoro in allenamento in risultati sempre migliori nelle prossime sfide.