Le luci del Forum si accendono per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Il prestigioso palcoscenico de Gli Orsi ospiterà sabato i match delle formazioni arancioblu di Serie C e D. La Ilario Ormezzano Sai SPB incrocia la Polisport Chieri : il 3-0 dell’andata non deve ingannare, ci sarà da affrontare una sfida completamente diversa. Come sabato scorso a Torino, si tratta di una partita molto importante per consolidare il secondo posto in classifica e l’accesso agli eventuali playoff. Fischio d’inizio alle 20.30 .

Dopo due vittorie consecutive, la giovane M-AppHotel SPB cerca conferma a un noto proverbio. L’impresa è però notevole: alle 17 i ragazzi di coach Simone Marangio tentano il colpo contro la capolista Val Sangone Volley . Partite interessanti anche per il settore giovanile: su tutte, la seconda giornata della fase regionale della Officina Pozzo SPB in Under19 e la Final Six del torneo Under13 3vs3, che il Lanificio di Sordevolo SPB giocherà a Vercelli contro i padroni di casa e la Pallavolo Altiora Blu (prima in classifica nel girone).

A presentare l’impegno della prima squadra è il vice-allenatore Simone Nicolo: «Sabato scorso i ragazzi sono stati bravi a conquistare tre punti pesantissimi sul campo di un ottimo Lasalliano, nonostante un set di svantaggio e diverse difficoltà ambientali. Non dobbiamo tuttavia lodarci troppo: nella pallavolo conta solamente la palla successiva. In questo senso devo fare una nota di merito a Pietro Stragiotti, che è entrato dalla panchina fornendo quell’impatto determinante che serviva a questo gruppo. Ora però resettiamo tutto: sabato al Forum arriva Chieri, altra squadra torinese molto quadrata e con grinta da vendere. Se vogliamo fare risultato dovremo ripetere la prestazione dell’andata, senza concedere nulla. Nessuno ci regalerà niente».

Aggiunge il palleggiatore Luca Vicario: «Di sicuro, non si tratta di una partita semplice da giocare: Chieri rientra tra gli avversari notoriamente ostici. Noi comunque siamo pronti, e durante la settimana ci siamo preparati per esprimerci al meglio delle nostre possibilità. Giocheremo al Forum, un campo a cui non siamo abituati. Questa tuttavia non è e non sarà una scusante. Il morale? È sempre altissimo. L’obiettivo è quello di consolidare l’attuale seconda posizione in classifica e proseguire su questa rotta».

Chiude il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Dopo la vittoria in casa di Lasalliano e come ogni settimana, ci prepariamo a un’altra bella partita, perché con Chieri condividiamo lo stesso obiettivo. Punteremo a cogliere un risultato importante, in quella che è l’arena più prestigiosa di Biella. Siamo fiduciosi, fisicamente e mentalmente stiamo bene, per cui proveremo a proseguire su questa strada. In generale siamo molto sereni: l’obiettivo principale rimane la continuità di rendimento, per portare avanti il nostro percorso che ha nel mirino i playoff. Arriviamo al Forum in forma e vogliamo rimanerci. All’andata a Chieri ci eravamo imposti, vincendo bene, e dobbiamo fare altrettanto. Non è una squadra troppo giovane, per la Serie C sono senza dubbio esperti. D’altronde quelle che lottano per la post-season sono tutte formazioni miste, come Lasalliano e come noi, anzi in questi casi l’età media è relativamente alta».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLÙ

Serie C

Sabato 28/3, ore 20.30 | Forum di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Polisport Chieri

Serie D

Sabato 28/3, ore 17 | Forum di Biella

M-APPHOTEL SPB – WeHunt Val Sangone Volley

Under19 – Fase regionale

Domenica 29/3, ore 17 | Palestra S.E. “A. Manzoni” di Torino

Volley Parella Torino – OFFICINA POZZO SPB

Under18 UISP

Domenica 29/3, ore 20.30 | Palestra comunale di Givoletto (TO)

Givomen – AIAZZONE IMPRESA DI COSTRUZIONI SPB

Under13 3vs3 – Final Six

Domenica 29/3 | Palestra S.E. “M. Bertinetti” di Vercelli

Ore 10.30: Multimed Volley Vercelli – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB

Ore 11: Pallavolo Altiora Blu – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB