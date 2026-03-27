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Pallavolo | 27 marzo 2026, 09:00

Le luci del Forum si accendono per la Scuola Pallavolo Biellese

Ph. Alessandro Guzzon

Ph. Alessandro Guzzon

Le luci del Forum si accendono per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. Il prestigioso palcoscenico de Gli Orsi ospiterà sabato i match delle formazioni arancioblu di Serie C e D. La Ilario Ormezzano Sai SPB incrocia la Polisport Chieri: il 3-0 dell’andata non deve ingannare, ci sarà da affrontare una sfida completamente diversa. Come sabato scorso a Torino, si tratta di una partita molto importante per consolidare il secondo posto in classifica e l’accesso agli eventuali playoff. Fischio d’inizio alle 20.30.

Dopo due vittorie consecutive, la giovane M-AppHotel SPB cerca conferma a un noto proverbio. L’impresa è però notevole: alle 17 i ragazzi di coach Simone Marangio tentano il colpo contro la capolista Val Sangone Volley. Partite interessanti anche per il settore giovanile: su tutte, la seconda giornata della fase regionale della Officina Pozzo SPB in Under19 e la Final Six del torneo Under13 3vs3, che il Lanificio di Sordevolo SPB giocherà a Vercelli contro i padroni di casa e la Pallavolo Altiora Blu (prima in classifica nel girone).

A presentare l’impegno della prima squadra è il vice-allenatore Simone Nicolo: «Sabato scorso i ragazzi sono stati bravi a conquistare tre punti pesantissimi sul campo di un ottimo Lasalliano, nonostante un set di svantaggio e diverse difficoltà ambientali. Non dobbiamo tuttavia lodarci troppo: nella pallavolo conta solamente la palla successiva. In questo senso devo fare una nota di merito a Pietro Stragiotti, che è entrato dalla panchina fornendo quell’impatto determinante che serviva a questo gruppo. Ora però resettiamo tutto: sabato al Forum arriva Chieri, altra squadra torinese molto quadrata e con grinta da vendere. Se vogliamo fare risultato dovremo ripetere la prestazione dell’andata, senza concedere nulla. Nessuno ci regalerà niente».

Aggiunge il palleggiatore Luca Vicario: «Di sicuro, non si tratta di una partita semplice da giocare: Chieri rientra tra gli avversari notoriamente ostici. Noi comunque siamo pronti, e durante la settimana ci siamo preparati per esprimerci al meglio delle nostre possibilità. Giocheremo al Forum, un campo a cui non siamo abituati. Questa tuttavia non è e non sarà una scusante. Il morale? È sempre altissimo. L’obiettivo è quello di consolidare l’attuale seconda posizione in classifica e proseguire su questa rotta».

 Chiude il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Dopo la vittoria in casa di Lasalliano e come ogni settimana, ci prepariamo a un’altra bella partita, perché con Chieri condividiamo lo stesso obiettivo. Punteremo a cogliere un risultato importante, in quella che è l’arena più prestigiosa di Biella. Siamo fiduciosi, fisicamente e mentalmente stiamo bene, per cui proveremo a proseguire su questa strada. In generale siamo molto sereni: l’obiettivo principale rimane la continuità di rendimento, per portare avanti il nostro percorso che ha nel mirino i playoff. Arriviamo al Forum in forma e vogliamo rimanerci. All’andata a Chieri ci eravamo imposti, vincendo bene, e dobbiamo fare altrettanto. Non è una squadra troppo giovane, per la Serie C sono senza dubbio esperti. D’altronde quelle che lottano per la post-season sono tutte formazioni miste, come Lasalliano e come noi, anzi in questi casi l’età media è relativamente alta».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLÙ

Serie C

Sabato 28/3, ore 20.30 | Forum di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Polisport Chieri

Serie D

Sabato 28/3, ore 17 | Forum di Biella

M-APPHOTEL SPB – WeHunt Val Sangone Volley

Under19 – Fase regionale

Domenica 29/3, ore 17 | Palestra S.E. “A. Manzoni” di Torino

Volley Parella Torino – OFFICINA POZZO SPB

Under18 UISP

Domenica 29/3, ore 20.30 | Palestra comunale di Givoletto (TO)

Givomen – AIAZZONE IMPRESA DI COSTRUZIONI SPB

Under13 3vs3 – Final Six

Domenica 29/3 | Palestra S.E. “M. Bertinetti” di Vercelli

Ore 10.30: Multimed Volley Vercelli – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB

Ore 11: Pallavolo Altiora Blu – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB

c. s. SPB g. c.

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