TeamVolley, settore giovanile: vincono Botalla e Bigmat

Vittoria per il Botalla nella seconda fase del campionato di Prima Divisione TST . Esordio complicato per il Generali nello “ Ziccio ” e altra vittoria per il Bigmat in Under12 . Il punto completo sul Settore Giovanile del TeamVolley.

PRIMA DIVISIONE TST

Prima Divisione TST Seconda fase - 1a giornata

Palestra comunale di Occimiano (AL)

Fortitudo Volley Occimiano - BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(13-25/18-25/17-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia, Boggiani 1, Masserano 22, Cena 19, Lanari 8, Barengo E., Caffaro 10, Di Stefano 5, Guzzo (L). Coach Ivan Turcich.

Coach Ivan Turcich: «Sembra una crociata. In questi giorni abbiamo avuto altre due ragazze infortunate, entrambe per problemi alle caviglie. Combattendo contro tutto e contro tutti - sfortuna inclusa - ci siamo portati a casa tre punti che, in queste condizioni, valgono oro. Venerdì ci attende l'ultimo match del gironcino, poi per fortuna arriverà Pasqua e ne approfitteremo per recuperare. Nel complesso le ragazze hanno fatto una buona partita: non è mai facile lavorare contro un avversario di livello tecnico inferiore, senza mai scendere di livello o adattarsi».

UNDER17 – TROFEO “D. ZICCIO”

Trofeo "D. Ziccio" Girone D - 1a giornata

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY - Multimed Volley Vercelli Azzurra 2-3

(25-22/12-25/15-25/27-25/7-15)

Coach Benedetta Daffara: «Abbiamo disputato la prima gara del Torneo “Daniele Ziccio”, provando a combinare in campo le nostre formazioni Under14 e Under16, in quanto sono ormai da considerarsi un collettivo unico. Ci sono stati alti e bassi: i “bassi” sono stati bassissimi mentre gli “alti” hanno confermato il lavoro che - piano piano - stiamo impostando in palestra, nonostante il gruppo sia piuttosto numeroso. È necessario insistere molto sulla comunicazione, che sembra ancora essere in una sorta di bozzolo: sono giovani ed è bene che comprendano a pieno l'importanza di questo elemento. I campionati sono terminati e il torneo primaverile è appena iniziato, è ora di mettersi al lavoro. Sfruttiamo queste gare per aumentare i palloni da toccare in attesa della conclusione della stagione».

UNDER12

Under12 Girone D – 8a giornata

Palestra comunale di Tollegno (BI)

GS Tollegno - BIGMAT TEAMVOLLEY 0-3

(17-25/15-25/21-25)

Coach Cristina Zoia: «Siamo molto soddisfatte della prestazione delle nostre ragazze nel match di ritorno contro Tollegno. A differenza dell'andata, si sono dimostrate molto più ordinate e determinate, mettendo in difficoltà le avversarie soprattutto al servizio. Questa è stata senza dubbio una delle gare migliori della stagione, fino ad ora: siamo molto contente di ritrovare finalmente in campo alla domenica parte del lavoro che facciamo in settimana in palestra. Ora ci restano le ultime due partite della prima parte di campionato, dove dobbiamo cercare di dare continuità alla prestazione di Tollegno, per riuscire così a qualificarci alla seconda fase».