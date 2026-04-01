Scuola Pallavolo Biellese, il punto sul weekend tra Serie D e giovanili

Tante emozioni nel weekend del settore giovanile della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Niente da fare per la M-AppHotel SPB: spronati dalla cornice del Biella Forum, i ragazzi di coach Simone Marangio sono riusciti a strappare un set al Val Sangone Volley , capolista di Serie D. Il 3-1 dopo l’ultimo scambio sorride comunque ai forti torinesi e chiude la striscia positiva di due vittorie consecutive. Stesso risultato per la Officina Pozzo SPB nel secondo turno della fase regionale Under19. Gli arancioblù hanno dominato il primo set, per poi subire la rimonta del Volley Parella Torino valsa il 3-1 finale.

Ennesima vittoria invece per la Aiazzone Impresa di Costruzioni SPB, capace di imporsi con un perentorio 3-0 sul campo di Givoletto , conquistare altri punti nel campionato Under18 UISP e salire momentaneamente al quarto posto in classifica. Dulcis in fundo: il trionfo del Lanificio di Sordevolo SPB nella Final Six – categoria 3vs3 – che bissa il titolo territoriale Under13 della scorsa settimana.

SERIE D

Serie D Girone A – 21° giornata

Forum di Biella

M-APPHOTEL SPB – WeHunt Val Sangone Volley 1-3

(22-25/25-23/14-25/23-25)

M-APPHOTEL SPB: Ramella Pezza S. 1, Caligaris 4, Shapkin 8, Ressia 7, Petrache 5, Benanchietti 10, Ramella Pezza P. 1, Rolando 23, Pietropoli, Grosso, Garbaccio, Vigna, Castrovilli (L), Colombara (L). Coach Simone Marangio.

Coach Simone Marangio: «L’ennesima buona prestazione generale. Avevamo di fronte la squadra prima in classifica, che merita tale posizione in quanto davvero molto equilibrata e quadrata. Sapevamo che saremmo andati incontro a una partita molto difficile ma, per l’ennesima volta in questo girone di ritorno, abbiamo espresso un gioco che nulla ha a che vedere con quello espresso all’andata a Giaveno. Abbiamo retto e c’è anche un po’ di rammarico: nel quarto set eravamo avanti di diversi punti, ma la solita maledetta inesperienza nella gestione di alcune situazioni ha favorito la rimonta avversaria. Nel finale si sono anche proposte le loro due migliori rotazioni, soprattutto a muro e in attacco. È stato più complicato andare a terra e, nella ricerca spasmodica del punto, siamo incappati in quei due o tre errori fatali che andavano evitati. L’efficacia offensiva è stata abbastanza alta, le percentuali interessanti, peccato aver rovinato con le imprecisioni quanto costruito in precedenza. Il risultato premia la capolista mentre la nostra buona prestazione non ci permette di portare a casa nessun punto, che per quanto dimostrato in campo avremmo meritato. Ogni gara ci deve comunque dare la consapevolezza di essere più vicini al livello del campionato, un indicatore importante del percorso dei ragazzi: con il tempo stanno imparando a gestire alcune situazioni che, qualche mese fa, ci impedivano di giocarcela con queste avversarie. Ho visto cose interessanti, rimaniamo agguerriti e non caliamo di attenzione».

UNDER19

Under19 Fase regionale – 2° giornata

Palestra S.E. “A. Manzoni” di Torino

Volley Parella Torino – OFFICINA POZZO SPB 3-1

(14-25/25-21/25-15/25-19)

OFFICINA POZZO SPB: Rolando 13, Vicario 3, Benanchietti 9, Antonov 11, Graziano 8, Maretti 4, Ressia, Pietropoli, Shapkin, Castrovilli (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo.

Coach Milo Zanardo: «Tutto sommato è stata una buona gara. Siamo partiti molto decisi, riuscendo a vincere con ampio scarto il primo set. Con l’andare del match siamo sicuramente calati, ma di questo dobbiamo anche dare i giusti meriti all’avversario. Quella che avevamo di fronte era, senza ombra di dubbio, una delle squadre più forti della fase regionale, che alla fine ha meritato di vincere. Mi reputo in ogni caso soddisfatto per il gioco espresso e soprattutto per il buon atteggiamento dimostrato dai nostri giovani ragazzi».

UNDER18 UISP

Under18 UISP – 18° giornata

Palestra comunale di Givoletto (TO)

Givomen – AIAZZONE IMPRESA DI COSTRUZIONI SPB 0-3

(11-25/21-25/23-25)

Coach Alberto Colombo: «È stata una prestazione abbastanza mediocre per i nostri standard. Buono il primo set ma, al netto del 3-0 finale, abbiamo commesso davvero tantissimi errori ed ingenuità. L’avversario non era così impegnativo e questo ha evidentemente causato dei cali di attenzione e concentrazione, perché altrimenti non si spiega. Dobbiamo tornare sul percorso giusto e riprendere il nostro processo di crescita. Testa alla prossima!».

UNDER13 3vs3

https://www.scuolapallavolobiellese.it/2026/03/31/lunder13-concede-il-bis-siamo-campioni-territoriali-anche-nel-3vs3/