Scuola Pallavolo Biellese, altro giro, altra vittoria: 3-0 al Forum contro Chieri

Ancora una vittoria per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, che si impone anche sull’impegnativo campo del Forum. La Ilario Ormezzano Sai SPB supera la Polisport Chieri con un netto 3-0, replicando il risultato dell’andata al termine di una sfida tutt’altro che agevole: molto combattuto il primo set, complicato l’avvio del secondo.

Senza scossoni sugli altri campi, i tre punti conquistati contro una diretta concorrente rafforzano il secondo posto in Serie C e avvicinano ulteriormente la qualificazione ai playoff.

Coach Milo Zanardo commenta: «Partita sicuramente difficile, che non abbiamo sottovalutato. Abbiamo avuto la mentalità giusta in ogni scambio, nei momenti complicati sul finire del primo set e soprattutto all’inizio del secondo. Non abbiamo mai mollato e abbiamo sempre seguito le consegne. Non era semplice, anche perché al Forum abbiamo fatto solo un allenamento venerdì sera. La nostra fase-break è tornata a funzionare molto bene, mantenendo comunque alto il livello del cambio-palla. Adesso abbiamo quindici giorni per tornare a lavorare sui nostri punti deboli e preparare la prossima partita».

Sulla stessa linea il capitano Filippo Agostini: «Chieri ha espresso il suo gioco, ha difeso e coperto molto bene, costringendoci ad allungare molto le azioni. Nel primo set abbiamo preso subito qualche punto di vantaggio, ma poi si sono rifatti sotto arrivando sul finale punto a punto. Tolto l'inizio del secondo parziale, dove siamo andati sotto 2-8, per il resto abbiamo condotto la partita, facendo leva sui nostri punti di forza e sulle sicurezze costruite nel tempo. Consolidiamo il secondo posto e testa alla prossima di campionato».

A chiudere è il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Il risultato è meno netto di quanto non sembri, perché è stata una partita impegnativa. Vinto ai vantaggi il primo set, siamo partiti male nel secondo ma poi ci siamo ripresi. Chieri è un’altra squadra da zona-playoff, rognosa e composta da elementi che giocano insieme da anni. Abbiamo pagato qualche acciacco settimanale, ma devo sottolineare la grande capacità del gruppo che, nei momenti di difficoltà, riesce a stare unito e rimanere concentrato, risalendo dalle situazioni negative, trascinato da due giocatori di esperienza come Agostini e Carlotto. Altro 3-0 di questo periodo recente: il nostro obiettivo è consolidare il secondo posto e la qualificazione ai playoff, mantenendo questo stato di forma. Per fortuna ci attendono due settimane di pausa, in cui potremo risanare qualche giocatore».

Tabellino

Serie C – 21ª giornata

Forum di Biella

Ilario Ormezzano Sai SPB – Polisport Chieri 3-0

(26-24 / 25-20 / 25-18)

Ilario Ormezzano Sai SPB: Berteletti 3, Vicario, Agostini 26, Sensi 5, Stragiotti 1, Antonov 3, Maretti 5, Graziano, Despaigne 23, Castrovilli, Carlotto (L1), Murdaca (L2).

Coach: Milo Zanardo. Vice: Simone Nicolo.