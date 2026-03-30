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Pallavolo | 30 marzo 2026, 07:40

Vittoria importante per TeamVolley: supera Alba e rilancia la stagione

Vittoria importante per TeamVolley: supera Alba e rilancia la stagione

Vittoria importante per TeamVolley: supera Alba e rilancia la stagione

Non poteva esserci risposta migliore dopo la serata negativa di Santena. Il TeamVolley Lessona rimonta l’iniziale svantaggio e supera per 3-1 L’Alba Volley, terza forza del girone nazionale di Serie B2. Un successo costruito con cuore, determinazione e orgoglio, che serviva.

CRONACA

Biancoblù in campo con Caimi in palleggio e Filippini opposto, Bordignon e Sola in banda, Fizzotti libero, Bonini e Macchieraldo al centro.

L’avvio è favorevole alle padrone di casa, che infilano tre punti consecutivi, due dei quali firmati da Sola. Le lessonesi, però, commettono qualche imprecisione e Alba resta a contatto fino all’11 pari, trovando poi un parziale di 4-0 con tre punti messi a segno dalla giovanissima schiacciatrice. Le ospiti escono bene dal time-out e piazzano uno 0-7 che riporta alla mente i fantasmi della gara d’andata, ma stavolta il TeamVolley riesce a restare in piedi. Si accende anche Bordignon, ma Alba sfrutta bene la panchina e chiude il primo set sul 22-25.

Nella seconda frazione le padrone di casa prendono subito un piccolo margine. Sull’11-8 sono le ospiti a fermare il gioco, con metà dei punti del TeamVolley arrivati da errori avversari. Le attaccanti lessonesi trovano continuità: Sola, Bordignon e Filippini individuano con precisione gli spazi giusti e allungano sul 16-12. Alba tenta di rientrare, costringendo Bellagotti al time-out, ma Sola continua a incrementare il proprio bottino personale e le biancoblù tornano a spingere fino al 25-19 finale.

Il terzo set è un passaggio chiave e entrambe le formazioni ne sono consapevoli. Si procede punto a punto fino al 15-14, poi il TeamVolley mette a terra tre palloni consecutivi e coach Barisciani richiama Alba a bordo campo. Al rientro le langarole faticano a reagire: Macchieraldo, Filippini e Bordignon colpiscono con continuità e confezionano il 7-2 che porta le padrone di casa avanti nel conto dei set. Il 25-16 arriva con una pipe della schiacciatrice varesina.

Il quarto parziale procede a strappi, ma resta saldamente nelle mani delle lessonesi. L’equilibrio resiste fino al 13 pari, con Alba che rimane in scia soprattutto grazie a qualche errore delle avversarie. Il muro del TeamVolley produce punti pesanti: uno di Sola vale il 16-13 e costringe le ospiti al time-out. Arriva la reazione delle langarole, che si riportano a -1, ma Filippini e l’ennesimo attacco sbagliato restituiscono margine alle biancoblù. Alba accorcia ancora fino al 22-21, ma nel finale sono ancora Filippini e Sola a trascinare la squadra fino al 25-22 conclusivo.

COMMENTI

Coach Alessio Bellagotti: «Direi che ne avevamo bisogno, della prestazione ancora più che della vittoria. Eravamo ben consapevoli di non essere la squadra che ha perso a Santena, ragion per cui ho chiesto alle ragazze di fare un sacrificio, di giocare per noi, per la maglia e la società, di dimostrare il nostro valore. Peraltro siamo arrivate un po’ acciaccate, con due o tre giocatrici non al meglio, ma non si è visto. Abbiamo lottato, contro un’Alba forse non in gran serata, soprattutto per meriti nostri, compiendo alcuni recuperi importanti su palle che sembravano perse. Sono molto contento: ora, a prescindere dalla classifica, la speranza è quella di continuare a giocare così fino in fondo e onorare il campionato. Per la prima volta in stagione abbiamo battuto una delle top-5 del girone, per me è importante. Arriva la Pasqua, ma lavoreremo comunque in settimana per poi presentarci a Rivarolo di nuovo con determinazione e grinta».

La banda Virginia Sola: «È stata davvero una grande prestazione da parte nostra: portiamo a casa una vittoria importantissima contro la terza in classifica. Rispetto alla partita d’andata siamo entrate con tutt’altro atteggiamento. Fin dai primi punti ci siamo sentite compatte, determinate e ben messe in campo. La differenza l’ha fatta proprio il gruppo: siamo state ordinate in ricezione, attente in difesa e lucide in attacco nei momenti chiave. Ognuna ha dato il proprio contributo e ci siamo aiutate tanto, senza mai perdere concentrazione. Si è sentita anche tanta comunicazione in campo, e questo ci ha permesso di restare sempre equilibrate e continue durante tutta la partita. È una vittoria meritata, che nasce dal lavoro che stiamo facendo insieme e che dimostra che possiamo giocarcela anche contro squadre molto forti».

TABELLINO

Serie B2 Girone A – 21ª giornata
Palasport di Lessona (BI)

TeamVolley Lessona – L’Alba Volley 3-1
(22-25 / 25-19 / 25-16 / 25-22)

TeamVolley Lessona:
Caimi 4, Daffara, Boggiani, Bordignon 12, Diego, Sola 20, Cavaliere, Bonini 5, Macchieraldo 7, Barbonaglia, Filippini 21, Fizzotti (L1), Guzzo (L2).
Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.

C.S. TeamVolley, G. Ch.

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