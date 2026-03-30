Vittoria importante per TeamVolley: supera Alba e rilancia la stagione

Non poteva esserci risposta migliore dopo la serata negativa di Santena. Il TeamVolley Lessona rimonta l’iniziale svantaggio e supera per 3-1 L’Alba Volley, terza forza del girone nazionale di Serie B2. Un successo costruito con cuore, determinazione e orgoglio, che serviva.

CRONACA

Biancoblù in campo con Caimi in palleggio e Filippini opposto, Bordignon e Sola in banda, Fizzotti libero, Bonini e Macchieraldo al centro.

L’avvio è favorevole alle padrone di casa, che infilano tre punti consecutivi, due dei quali firmati da Sola. Le lessonesi, però, commettono qualche imprecisione e Alba resta a contatto fino all’11 pari, trovando poi un parziale di 4-0 con tre punti messi a segno dalla giovanissima schiacciatrice. Le ospiti escono bene dal time-out e piazzano uno 0-7 che riporta alla mente i fantasmi della gara d’andata, ma stavolta il TeamVolley riesce a restare in piedi. Si accende anche Bordignon, ma Alba sfrutta bene la panchina e chiude il primo set sul 22-25.

Nella seconda frazione le padrone di casa prendono subito un piccolo margine. Sull’11-8 sono le ospiti a fermare il gioco, con metà dei punti del TeamVolley arrivati da errori avversari. Le attaccanti lessonesi trovano continuità: Sola, Bordignon e Filippini individuano con precisione gli spazi giusti e allungano sul 16-12. Alba tenta di rientrare, costringendo Bellagotti al time-out, ma Sola continua a incrementare il proprio bottino personale e le biancoblù tornano a spingere fino al 25-19 finale.

Il terzo set è un passaggio chiave e entrambe le formazioni ne sono consapevoli. Si procede punto a punto fino al 15-14, poi il TeamVolley mette a terra tre palloni consecutivi e coach Barisciani richiama Alba a bordo campo. Al rientro le langarole faticano a reagire: Macchieraldo, Filippini e Bordignon colpiscono con continuità e confezionano il 7-2 che porta le padrone di casa avanti nel conto dei set. Il 25-16 arriva con una pipe della schiacciatrice varesina.

Il quarto parziale procede a strappi, ma resta saldamente nelle mani delle lessonesi. L’equilibrio resiste fino al 13 pari, con Alba che rimane in scia soprattutto grazie a qualche errore delle avversarie. Il muro del TeamVolley produce punti pesanti: uno di Sola vale il 16-13 e costringe le ospiti al time-out. Arriva la reazione delle langarole, che si riportano a -1, ma Filippini e l’ennesimo attacco sbagliato restituiscono margine alle biancoblù. Alba accorcia ancora fino al 22-21, ma nel finale sono ancora Filippini e Sola a trascinare la squadra fino al 25-22 conclusivo.

COMMENTI

Coach Alessio Bellagotti: «Direi che ne avevamo bisogno, della prestazione ancora più che della vittoria. Eravamo ben consapevoli di non essere la squadra che ha perso a Santena, ragion per cui ho chiesto alle ragazze di fare un sacrificio, di giocare per noi, per la maglia e la società, di dimostrare il nostro valore. Peraltro siamo arrivate un po’ acciaccate, con due o tre giocatrici non al meglio, ma non si è visto. Abbiamo lottato, contro un’Alba forse non in gran serata, soprattutto per meriti nostri, compiendo alcuni recuperi importanti su palle che sembravano perse. Sono molto contento: ora, a prescindere dalla classifica, la speranza è quella di continuare a giocare così fino in fondo e onorare il campionato. Per la prima volta in stagione abbiamo battuto una delle top-5 del girone, per me è importante. Arriva la Pasqua, ma lavoreremo comunque in settimana per poi presentarci a Rivarolo di nuovo con determinazione e grinta».

La banda Virginia Sola: «È stata davvero una grande prestazione da parte nostra: portiamo a casa una vittoria importantissima contro la terza in classifica. Rispetto alla partita d’andata siamo entrate con tutt’altro atteggiamento. Fin dai primi punti ci siamo sentite compatte, determinate e ben messe in campo. La differenza l’ha fatta proprio il gruppo: siamo state ordinate in ricezione, attente in difesa e lucide in attacco nei momenti chiave. Ognuna ha dato il proprio contributo e ci siamo aiutate tanto, senza mai perdere concentrazione. Si è sentita anche tanta comunicazione in campo, e questo ci ha permesso di restare sempre equilibrate e continue durante tutta la partita. È una vittoria meritata, che nasce dal lavoro che stiamo facendo insieme e che dimostra che possiamo giocarcela anche contro squadre molto forti».

TABELLINO

Serie B2 Girone A – 21ª giornata

Palasport di Lessona (BI)

TeamVolley Lessona – L’Alba Volley 3-1

(22-25 / 25-19 / 25-16 / 25-22)

TeamVolley Lessona:

Caimi 4, Daffara, Boggiani, Bordignon 12, Diego, Sola 20, Cavaliere, Bonini 5, Macchieraldo 7, Barbonaglia, Filippini 21, Fizzotti (L1), Guzzo (L2).

Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.