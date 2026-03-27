TeamVolley, serve una reazione: sfida con Alba

Orgoglio e desiderio di riscatto. Il TeamVolley Lessona torna in campo determinato a cancellare la brutta serata di Santena, nel match casalingo di sabato sera . Dall’altra parte della rete ci sarà L’Alba Volley : le langarole sono terze in classifica e a -3 dalla vetta del girone nazionale di Serie B2. Avversario molto impegnativo, si gioca alle 20.30 .

A presentare il match è il vice-allenatore Ivan Turcich: «Ci sono poche parole da dire, soprattutto dopo la figuraccia della scorsa settimana. L'unica cosa da fare è tenere la testa bassa e iniziare a pedalare perché, indipendentemente da obiettivi o non obiettivi, la stagione non è ancora finita e non possiamo permetterci di fare certe figure in giro per i palazzetti. In più, l’avversaria capita a fagiolo: all'andata si verificò un altro dei nostri momenti di blackout, il primo set fu combattuto ma, dopo l'infortunio di una loro schiacciatrice, smettemmo di giocare, incappando in un netto 3-0. Credo che questa sia l'occasione giusta per riscattare Santena e, a maggior ragione, anche la partita dello scorso autunno».

Aggiunge la palleggiatrice Benedetta Daffara: «Ci attende una nuova sfida, in cui è necessario andare a prendersi la vittoria, che ad ora non ci farebbe male: sia a livello di classifica, per mantenere la posizione, che sul piano emotivo. Purtroppo non è semplice scendere in campo sapendo di non essere in gara né per i playoff né per la salvezza, ma questo non deve assolutamente costituire un alibi. La motivazione deve arrivare da dentro di noi, ogni giocatrice la deve cercare in maniera indipendente, ma continuando a muoversi nel contesto della squadra. Dobbiamo ritrovare l'equilibrio che abbiamo perso a Santena».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 28/3, ore 20.30 | Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – L’Alba Volley

Prima Divisione TST – Seconda fase

Martedì 31/3, ore 20.30 | Palestra comunale di Occimiano (AL)

Fortitudo Volley Occimiano – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18 – Fase regionale

Domenica 29/3, ore 18 | Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Monviso Volley Pinerolo

Under17 – Trofeo “D. Ziccio”

Sabato 28/3, ore 10.30 | Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Multimed Volley Vercelli Azzurra

Under12

Domenica 29/3, ore 10 | Palestra comunale di Tollegno (BI)

GS Tollegno – BIGMAT TEAMVOLLEY