Salussola Volley, archiviata la Regular Season: scatta l’ora dei Playoff

Si chiude con un terzo posto in classifica la prima fase di campionato per il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley. Nonostante l’ultimo stop esterno subito per 3-0 sul campo del S.A. Koala Pallavolo, la formazione biellese ha confermato il proprio valore piazzandosi sul gradino più basso del podio, posizione che garantisce l’accesso alla fase calda della stagione: i Playoff.
I ragazzi sono già tornati al lavoro per preparare la serie dei quarti di finale, che li vedrà impegnati in tre sfide decisive contro il Valsesia Team Volley. Un cammino intenso che determinerà il proseguimento del sogno.
La serie si aprirà fuori casa per poi spostarsi tra le mura amiche di Salussola per il match successivo:
● Gara 1 (Trasferta): Giovedì 9 aprile, ore 21:00 – Palestra Comunale di Crevacuore (BI).
● Gara 2 (Casa): Lunedì 20 aprile, ore 21:00 – Palestra Comunale di Salussola.
● Gara 3 (solo in caso di parità): Venerdì 24 aprile, ore 21:00 – Palestra Comunale di Salussola.
La dirigenza e la squadra chiamano a raccolta tutto il popolo gialloblu. In momenti come questi, il calore del pubblico può diventare il "settimo uomo" in campo, capace di fare la differenza nei momenti di tensione agonistica. L'appuntamento è fissato: la corsa verso l'obiettivo più grande ricomincia giovedì 9 aprile.