Virtus Biella: i risultati del weekend tra campionati regionale, territoriale e PGS

Fine settimana intenso per le ragazze Virtus che, impegnate su più campi, hanno giocato con entusiasmo e portato a casa esperienza e risultati di valore.

Serie D

Bella vittoria per le virtussine che superano Next VTP Zone Safa con un netto 3‑0 (25‑22, 25‑22, 25‑17), confermando continuità e carattere.

Prima Divisione

Vittoria convincente anche per la Prima Divisione: 3‑0 contro Gattinara (25‑11, 25‑13, 25‑16) in una gara sempre condotta con sicurezza.

Under 12 6vs6

Weekend di esperienza per le piccole dell’Under 12 SPB Virtus Biella, superate da Buzzi Volley Trino 0‑3 (4-25, 8-25, 5-25), in un incontro utile nel loro percorso di crescita.

PGS Under 16

Bella vittoria contro Gattinara con un perentorio 3‑0 (25‑9, 25‑9, 25‑12).

PGS Under 14

Una sfida impegnativa conclusa con una vittoria dell’Occhieppese per 0-3 (16-25, 9-25, 18-25).

PGS Under 13

Partita intensa e bel gioco nonostante la sconfitta 3‑0 da New Volley Valsesia dopo parziali molto equilibrati (25‑23, 25‑17, 27‑25).

Un fine settimana che racconta impegno, passione e voglia di migliorare.