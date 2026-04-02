Scuola Pallavolo Biellese presente ai Giochi della Gioventù FOTO

Sulla scia del Bear School Volley, continua la stretta collaborazione tra la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti e gli istituti scolastici del territorio. I nostri atleti, allenatori e dirigenti tornano in classe per avvicinare le nuove generazioni a questo fantastico sport in cui, tanto nel settore maschile quanto in quello femminile, l’Italia eccelle a livello mondiale.

Lunedì mattina una piccola delegazione arancioblu ha preso parte ai Giochi della Gioventù delle Scuole superiori di capoluogo e provincia. I dirigenti Oscar Zaramella e Mino Barberis, con il capitano della prima squadra Filippo Agostini e l’opposto Bryan Despaigne, sono stati coinvolti attivamente nell’organizzazione delle partite del torneo di volley, che si è disputato per intero nella palestra dell’ITIS “Quintino Sella” di Biella.

Ha commentato il direttore sportivo Oscar Zaramella: «La partecipazione all’evento è un ottimo esempio di resilienza da parte della nostra società. Si può definire come la prosecuzione di un binomio scuola-pallavolo, che si è sviluppato grazie all’amicizia tra il professor Luigi Talamanca – l’ideatore del torneo - e il nostro direttore tecnico Mino Barberis. Ai recenti Giochi della Gioventù delle Scuole Superiori non siamo stati semplici ospiti, bensì attori protagonisti: gli atleti della prima squadra si sono dilettati nell’arbitraggio delle varie partite in programma sul campo dell’ITIS. C’eravamo anche io e Mino, a coordinare e dare una mano. Insieme agli insegnanti delle varie scuole abbiamo avuto il nostro bel da fare: è stata una mattinata di sport e divertimento puro. Questa iniziativa fa parte dei vari progetti su cui la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti continua a insistere: alla regolare pratica della nostra disciplina nelle varie categorie federali vogliamo affiancare una presenza costante sul territorio, in collaborazione con le varie istituzioni locali».

Aggiunge capitan Filippo Agostini: «È stata un’esperienza positiva, perché abbiamo avuto modo di entrare ancora di più a contatto con la comunità di Biella e le scuole locali. Credo che sia importante per la crescita della SPB Monteleone Trasporti. Personalmente, ho apprezzato molto il comportamento tenuto da tutti i ragazzi. Erano iscritte cinque o sei squadre per ogni categoria e, durante i tanti match, hanno sempre dimostrato grande fair play, facendo pochissima confusione. Mi ha colpito molto l’educazione: mi complimento con loro e i rispettivi insegnanti. Abbiamo anche ritrovato alcuni nostri giovani atleti: il mio compagno di squadra Riccardo Graziano, con altri giocatori di Serie D, Under18 e Under15. La maggior parte dei ragazzi e delle ragazze non erano pallavolisti, ma ho visto in loro una grande passione per il gioco e devo dire che si sono pure espressi bene. Ad esempio la squadra del Liceo scientifico di Biella è arrivata seconda, senza alcun atleta tesserato. L’ennesima dimostrazione che si tratta di uno sport accessibile e aperto a tutti».