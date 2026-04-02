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Pallavolo | 02 aprile 2026, 08:40

Scuola Pallavolo Biellese presente ai Giochi della Gioventù FOTO

Scuola Pallavolo Biellese presente ai Giochi della Gioventù FOTO

Scuola Pallavolo Biellese presente ai Giochi della Gioventù FOTO

Sulla scia del Bear School Volley, continua la stretta collaborazione tra la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti e gli istituti scolastici del territorio. I nostri atleti, allenatori e dirigenti tornano in classe per avvicinare le nuove generazioni a questo fantastico sport in cui, tanto nel settore maschile quanto in quello femminile, l’Italia eccelle a livello mondiale.

Lunedì mattina una piccola delegazione arancioblu ha preso parte ai Giochi della Gioventù delle Scuole superiori di capoluogo e provincia. I dirigenti Oscar Zaramella e Mino Barberis, con il capitano della prima squadra Filippo Agostini e l’opposto Bryan Despaigne, sono stati coinvolti attivamente nell’organizzazione delle partite del torneo di volley, che si è disputato per intero nella palestra dell’ITIS “Quintino Sella” di Biella.

Ha commentato il direttore sportivo Oscar Zaramella: «La partecipazione all’evento è un ottimo esempio di resilienza da parte della nostra società. Si può definire come la prosecuzione di un binomio scuola-pallavolo, che si è sviluppato grazie all’amicizia tra il professor Luigi Talamanca – l’ideatore del torneo - e il nostro direttore tecnico Mino Barberis. Ai recenti Giochi della Gioventù delle Scuole Superiori non siamo stati semplici ospiti, bensì attori protagonisti: gli atleti della prima squadra si sono dilettati nell’arbitraggio delle varie partite in programma sul campo dell’ITIS. C’eravamo anche io e Mino, a coordinare e dare una mano. Insieme agli insegnanti delle varie scuole abbiamo avuto il nostro bel da fare: è stata una mattinata di sport e divertimento puro. Questa iniziativa fa parte dei vari progetti su cui la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti continua a insistere: alla regolare pratica della nostra disciplina nelle varie categorie federali vogliamo affiancare una presenza costante sul territorio, in collaborazione con le varie istituzioni locali».

Aggiunge capitan Filippo Agostini: «È stata un’esperienza positiva, perché abbiamo avuto modo di entrare ancora di più a contatto con la comunità di Biella e le scuole locali. Credo che sia importante per la crescita della SPB Monteleone Trasporti. Personalmente, ho apprezzato molto il comportamento tenuto da tutti i ragazzi. Erano iscritte cinque o sei squadre per ogni categoria e, durante i tanti match, hanno sempre dimostrato grande fair play, facendo pochissima confusione. Mi ha colpito molto l’educazione: mi complimento con loro e i rispettivi insegnanti. Abbiamo anche ritrovato alcuni nostri giovani atleti: il mio compagno di squadra Riccardo Graziano, con altri giocatori di Serie D, Under18 e Under15. La maggior parte dei ragazzi e delle ragazze non erano pallavolisti, ma ho visto in loro una grande passione per il gioco e devo dire che si sono pure espressi bene. Ad esempio la squadra del Liceo scientifico di Biella è arrivata seconda, senza alcun atleta tesserato. L’ennesima dimostrazione che si tratta di uno sport accessibile e aperto a tutti».

c. s. SPB g. c.

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