Bocce, conclusa la fase a gironi al “Città di Biella”: ecco le 8 squadre finaliste FOTO

Mercoledì sera al "Città di Biella" è terminata la fase a gironi del torneo a quadrette del mercoledì.

Nel girone A la classifica vede al primo posto la Bassa Valle Helvetia con 12 punti, secondo Crc Gaglianico Morandi 10, terzo posto per Burcina Pomini 10 e quarto per San Secondo Bennese Boccaletti 8, queste quattro squadre si sono classificate per la fase finale. Seguono in classifica: San Secondo Bennese Duò 6, Ternenghese Ronchese e Ternenghese Ronchese Mello Teggia 4, Valle Elvo Furlan 2.

Nel girone B hanno passato il turno, Burcina Mosca con punti 12, Ternenghese Ronchese Banderè 12, Crc Gaglianico Zaffalon 10 e San Secondo Bennese Angaramo 6, eliminate Valle Elvo Dellagaren 6, Cossato Bocce e Ternenghese Ronchese Tosin 4, Torrazzese Giansetti 2.

Pertanto il tabellone dei quarti di finale, che si disputeranno mercoledì 3 dicembre prossimo dalle ore 21, sarà: Bassa Valle Helvetia-San Secondo Bennese Angaramo, Ternenghese Ronchese Banderè-Burcina Pomini, Burcina Mosca-San Secondo Bennese Boccaletti, Crc Gaglianico Morandi-Crc Gaglianico Zaffalon.