Biella Rugby, sfida in Cittadella con Padova. Benettin: “Voglio una grande partita”

Venerdì sera, alle 17.30, Biella Rugby torna davanti al proprio pubblico per affrontare un’altra sfida decisamente impegnativa: alla Cittadella del Rugby di Biella arriva il Petrarca Padova, terza forza del campionato e squadra che, come da tradizione, non ha certo bisogno di presentazioni. La quindicesima giornata mette di fronte due realtà che vivono ai lati opposti della classifica, ma che arrivano all’appuntamento con motivazioni forti e ben definite. Biella, penultima, è chiamata a reagire dopo la prova opaca di Mogliano, una prestazione che ha lasciato l’amaro in bocca e la voglia immediata di riscatto. Dall’altra parte, Petrarca si presenta forte del netto 63-0 inflitto ai Lyons Piacenza, fanalino di coda, e con la consapevolezza di chi punta alle zone alte.

A suonare la carica in casa gialloverde è coach Alberto Benettin, ex petrarchino, che non nasconde la difficoltà dell’impegno ma allo stesso tempo rilancia le ambizioni del gruppo: “Affrontiamo Padova che non è una squadra che ha bisogno di presentazioni. Sappiamo che sarà una delle partite più dure dell’anno, ma sappiamo anche che in casa abbiamo sempre lottato fino alla fine contro tutte le squadre che ci siamo trovati di fronte”. Il focus è tutto sulla reazione, mentale prima ancora che tecnica. Biella vuole voltare pagina, lasciarsi alle spalle Mogliano e ritrovare quella identità combattiva che, soprattutto tra le mura amiche, ha spesso messo in difficoltà avversari ben più quotati. “I ragazzi sono super motivati a fare una grande prestazione, proprio per dimenticare la brutta partita che abbiamo giocato a Mogliano. Speriamo di far divertire il pubblico di casa che se lo merita, considerato che è sempre numerosissimo e carico”. E proprio il pubblico potrebbe essere, ancora una volta, l’uomo in più. Il sostegno dagli spalti rappresenta una costante per il Biella Rugby, una spinta emotiva che la squadra vuole trasformare in energia sul campo. Contro Petrarca servirà una prova completa: intensità, disciplina e coraggio. Senza timori reverenziali, come sottolinea lo stesso Benettin: “Affronteremo a viso aperto questa sfida, senza paura del blasone dei nostri avversari. Voglio una grande partita da parte di tutti i nostri ragazzi”.

Le premesse sono quelle di una sfida ad alta intensità, in cui Biella è chiamata a dimostrare, ancora una volta, il proprio carattere.