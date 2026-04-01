Ginnastica Lamarmora, marzo impegnativo

Sabato 7 marzo presso il Pala Lancia di Chivasso si è svolta la seconda prova del campionato regionale Silver livello LD di ginnastica ritmica. Per la società Ginnastica Lamarmora è scesa in pedana nella categoria Senior 2 Beatrice Frassá, che nella prima prova ha dovuto accontentarsi di un risultato in classifica non pienamente soddisfacente e ha perciò affrontato la pedana con la volontà di riscattarsi. Nonostante ciò non è purtroppo riuscita nel suo intento; buona la sua prestazione al cerchio, ma meno brillante quella alla palla, Beatrice ha riconfermato la posizione di metà classifica della prima prova.

Domenica 15 marzo, sempre a Chivasso, si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale Silver categoria LC2, dove ha gareggiato la nostra Caterina Santangelo. Nella fune, attrezzo che richiede una tecnica molto raffinata e complessa, purtroppo è incappata in un errore piuttosto banale che ha compromesso il suo esercizio, mentre nel cerchio è riuscita a fare un'esecuzione chiara e abbastanza precisa, anche se non espressiva come riesce a fare di solito. In classifica generale è risultata nona, risultato un po' sotto le aspettative, ma ben ricompensato da un secondo posto alla fune e un sesto al cerchio.



Domenica 22 marzo, a Vezza d' Alba, si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale LB Silver. Anna Baiolini ha gareggiato nella categoria Junior 1, mentre Maddalena Calcagno in quella Junior 2. Nella sua agguerrita categoria, Anna è riuscita, con una tenuta di gara davvero encomiabile, a classificarsi al quarto posto su 29 partecipanti, riconfermando il risultato della prima prova stagionale. Ovviamente c'è un leggero rammarico per essere a pochissimi centesimi dal podio, ma ricompensato dal terzo posto al cerchio e dal secondo alle clavette. Maddalena ha affrontato la sua gara con grinta e determinazione, volenterosa ed espressiva come al solito e con l' intento di migliorare l' undicesimo posto della prima prova che non l' aveva per niente soddisfatta. Grande è stata la gioia alla lettura della classifica finale che l' ha vista al quinto posto su 20 ginnaste partecipanti. Ottime le sue prestazioni che le hanno consentito di giungere terza nella classifica alla palla e prima in quella al nastro.



Domenica 29 marzo a Saluzzo nel campionato regionale Silver livello LA2, altre quattro giovanissime lamarmorine hanno difeso i colori societari.

Caterina Bora e Caterina Luisiani, hanno partecipato nella categoria A2,che, con 31 ginnaste, era la più numerosa. Nel concorso generale Bora è giunta nona e Lusiani ventunesima. Più soddisfacenti i risultati nelle classifiche di specialità, dove Bora è giunta quinta alla palla e Lusiani ben seconda alla fune. Dopo di loro sono scese in pedana Matilde Lanza e Bianca Gilardino nella categoria A4. La classifica generale ha visto giungere Matilde al quinto posto e Bianca al decimo. Ottime entrambe le loro prestazioni al corpo libero dove sono giunte rispettivamente terza e quarta. Nelle classifiche di specialità con gli attrezzi, Matilde riconferma lo splendido secondo posto con la fune, già ottenuto nella prima prova, mentre Bianca incorre purtroppo in un grave errore con la palla e si deve suo malgrado accontentare della settima posizione. Complimenti a tutte le ginnaste sopracitate che comunque dimostrano di accrescere di gara in gara il loro bagaglio tecnico e la loro determinazione. Con questa, si concludono per il momento le gare individuali e a partire da questa settimana, si inizieranno ad impostare i nuovi esercizi di squadra. Prossimo impegno sarà la prima prova del Campionato Regionale di Insieme che si svolgerà presumibilmente ad Alba nel weekend del 18/19 aprile.

