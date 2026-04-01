Giorno intero di Krav Maga a Dorzano FOTO

Si è svolta Domenica 29 Marzo a Dorzano l’iniziativa indetta dalla biellese A.S.D. Fudoshin per promuovere il Krav Maga in diversi contesti. Al mattino è toccato a genitori e bambini, in una prima fase di allenamento alla reattività, genitori e figli si sono allenati insieme, divertendosi e al contempo stimolando una delle caratteristiche fondamentali per poter applicare correttamente ogni strategia difensiva: la reattività. Nella seconda parte di allenamento i bambini e le bambine, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, sono stati guidati alle strategie di comportamento anti bullismo.

In quell’età infatti, il Krav Maga viene depauperato dalle tecniche più decise e pericolose che a quella età potrebbero essere fraintese e utilizzate per gioco recando danni ad altri, ma viene mantenuto tutto ciò che pur non essendo pericoloso, si dimostra efficace nel reagire correttamente di fronte ad una spinta, come cadere a terra, cosa fare se una volta a terra qualcuno vuole sopraffarli, come girarsi insicurezza se qualcuno tira con forza dallo zainetto di scuola, ecc.

Mentre i Bambini si allenavano divertendosi, i genitori venivano guidati con sicurezza e competenza ad apprendere per gradi alcune delle più semplici difese riflessive. Stabilizzazione da spinte e tiro, uscita da prese, protezione VIP (che nel caso dei genitori, diviene molto semplice comprendere chi siano le “Very Important People”). Poco prima della chiusura gli Istruttori, a richiesta di mamme e papà hanno mostrato le strategie più efficaci per uscire dalle situazioni che loro suggerivano e dalle quali pensavano non ci fosse scampo.

L’iniziativa si è svolta con successo, vedendo la partecipazione di più di 30 partecipanti, la A.S.D. Fudoshin ci tiene a ringraziare il Sindaco di Dorzano, Manuel Gufulfino che ha concesso il Patrocinio del Comune di Dorzano per l’iniziativa che si è così potuta svolgere gratuitamente. Durante il pomeriggio sono poi continuati gli allenamenti calendarizzati del Team KMUDS che ricordiamo si ritrova una domenica al mese per incontri di 4 ore ciascuno.

Il Krav Maga, se svolto correttamente, gradualmente e con competenza, non promette certo l’invulnerabilità, ma offre la possibilità di acquisire una reale competenza nel difendersi e mano a mano che tale competenza aumenta, diminuisce quella sensazione di essere totalmente inermi e vulnerabili di fronte a qualunque minaccia.

Il nuovo sentimento di autostima che il krav Maga è capace di forgiare nei praticanti non è utile solamente in caso di aggressione violenta ma utile in ogni sfida della vita, sia essa lavorativa, sociale, familiare. “Qualunque cosa succeda, ce la posso fare”, questa è l’autostima che noi del Team KMUDS crediamo valga la pena di costruire con competenza e pazienza in tutti le allieve e gli allievi che voglio mettersi in gioco ed imparare veramente.

Gli Istruttori che si occupano della organizzazione di tali iniziative e di seguire i gruppi sono: Marco Toniolo, Referente per l’Italia del Krav Maga Avikzar System e Referente Regione Piemonte di CSEN, Sonia Rampa (Istruttrice CSEN e Avikzar System) e Alexandra Valciu (Istruttrice CSEN e Avikzar System).

Info: kmudsinfo@gmail.com

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