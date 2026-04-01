Golf Club Cavaglià, solidarietà e sport: ecco i premiati dei tornei FOTO

Domenica il Golf Cavaglià ha ospitato l’evento benefico Rotary San Gaudenzio, louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche (Stableford) che ha visto al via 80 partecipanti. Nel lordo dominio della coppia padre e figlio Stefano e Andrea Villa con 41 punti. Nel netto vittoria di Federico Lesca ed Edoardo Perfumo con 47, seguiti da Marco Primo e Mattia Verde con 45 e Riccardo Comerio e PierMarco Sacco con 44. Prima Coppia mista Valentina Legnazzi e Lucio Salogni. La manifestazione sostiene la Social Housing di Sant’Egidio. A chiudere la splendida giornata uno show-cooking tenuto dal “Master Chef” Antonio Colasanto con protagonista il risotto.

Buona la prima sabato del 10° Trofeo In Crociera con … Il sorriso (18 buche, Stableford, 2 categorie), importante circuito nazionale che per la prima volta ha fatto al Gc Cavaglià. Da segnalare la hole in one alla buca 2 di Simone Lacagnina. Il 1° lordo e il 1° netto di ogni categoria hanno conquistato l’accesso diretto alla finale italiana presso il Folgaria Golf Club dove ci sarà in palio una crociera per due persone completamente gratuita. Il premio beneficenza è andato Massimo Moriglioni. La giornata è stata allietata da una degustazione di bollicine.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Davide Tovo Cavaglià punti 31, 1° Netto Patrick Albertengo Le Rosine 38, 2° Netto Ruggero Di Giusto Cavaglià 36, 3° Netto Paolo Bruggiafreddo Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Stefano Serugeri Gressoney 44, 2° Netto Elena Malquati Cavaglià 42, 3° Netto Andrea Zucchetti Cavaglià 40. 1° Ladies Raffaella Casalino Cavaglià 35. 1° Seniores Ernesto Bassetti Rovedine 40. Nearest to the pin buca 9 Umberto Bonino m. 2,17.

Prosegue l’attività al Golf Club Cavaglià, saranno due gli appuntamenti agonistici del weekend pasquale. Sabato farà tappa il circuito giovanile internazionale Us Kids con la prova regionale del Turin Local Tour Piemonte. Info e iscrizioni sul sito www.uskidsgolf.com o su Federgolf Piemonte. Lunedì ritorna la Louisiana di Pasquetta by Osteria Rabezzana con la classica grigliata a seguire (partenza shot gun ore 11,30 - 18 buche a coppie medal).

Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.