Taekwondo Biella: Jesolo porta 10 medaglie alla New Generation

Prestazione di rilievo per la squadra New Generation alla Lion’s Cup di taekwondo, manifestazione prestigiosa che ha visto la partecipazione di 65 società. La competizione ha messo in evidenza il talento e la determinazione degli atleti, con il team protagonista di un risultato significativo.

La New Generation ha infatti chiuso al 15° posto della classifica generale, confermando compattezza, spirito di gruppo e un livello tecnico in costante crescita. A determinare il piazzamento sono stati i risultati ottenuti sul campo: tre medaglie d’oro conquistate da Ferraris Potino Dina, Ibnorida Abrar e Spano Gabriel; sei argenti firmati da Bertoloni Liam, Barrelli Francesca, Pignolo Andrea, Cisaria Rebecca, Motto Gabriele e Moi Giorgio; infine, un bronzo portato a casa da Ben Massoud Rayen.

Un bilancio importante, che conferma il lavoro svolto in palestra e il percorso di preparazione degli atleti. Soddisfatti i coach Stefano e Giorgio Moi, che hanno evidenziato l’impegno e i progressi del gruppo, sottolineando come risultati di questo valore siano il frutto di sacrificio, passione e dedizione quotidiana.