Biella Motor Team, un rally Il Grappolo storico tra luci e ombre FOTO

Si è concluso con un bilancio positivo, nonostante la sfortuna di alcuni equipaggi, il weekend della scuderia Biella Motor Team al 6º Rally Il Grappolo Storico di San Damiano d’Asti, appuntamento inaugurale del Trofeo Rally Prima Zona. Sulle tecniche strade astigiane, gli equipaggi del sodalizio biellese hanno saputo distinguersi conquistando piazzamenti di rilievo.

Ottima diciassettesima piazza assoluta per il navigatore Paolo Ferraris, in coppia con il pilota Luca Ferrero su una Ford Sierra Cosworth: è quinto di classe. Tra gli equipaggi interamente Biella Motor Team la punta di diamante sono Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini. A bordo della loro Porsche 911 RSR, hanno condotto una gara solida e costante, chiudendo con un eccellente 19º posto assoluto. Questo risultato ha permesso loro di conquistare la seconda posizione di 2° Raggruppamento e la seconda di classe.

Poco più indietro nella classifica generale, Luca Valle e Cristiana Bertoglio hanno portato la loro Porsche 911 SC al 26º posto assoluto nonostante qualche problema con l’interfono. Una prestazione che vale il terzo gradino del podio di classe e l'ottavo posto nel 3° Raggruppamento, in una sfida caratterizzata da un alto livello qualitativo. Obiettivo raggiunto e podio di classe anche per Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino, che su Opel Ascona 2.0 hanno terminato la gara in 29ª posizione assoluta. Per loro arriva un nono posto di raggruppamento e il quarto di classe.

Nelle classi più piccole, Saverio Alessandro e Alessandro Mazzocchi hanno lottato con determinazione al volante della loro Opel Corsa GSi, chiudendo al 43º posto assoluto. Il loro impegno è stato premiato con il 6º posto di classe. All’arrivo anche Primino Clerico ed Enrico Friaglia su Peugeot 309 GTI (48º assoluti e quinti di classe) e Alberto Corsi con Lorena Mirone sulla Autobianchi A112 Abarth (52º assoluti e 6º di classe).

Il Rally Il Grappolo ha però presentato anche il conto della sfortuna. Nonostante l'ottimo avvio, sono stati costretti al ritiro Giovanni ed Elio Baldi (Fiat Ritmo 130 Abarth TC), Michele Andolina e Leo Moro (Lancia Delta Integrale 16V), e il giovane Andrea Perla con Domenico Saltarella (Peugeot 205 Rallye). Ritiro prematuro anche per Ivo e Sarah Frattini (BMW M3) e Massimo Mina con Denise Bolletta (Fiat 124 Special T).

Nella sezione dedicata alle Auto Classiche, sfortuna per l'equipaggio formato da Claudio Bergo e Piero Eraldo Botto. La loro Mitsubishi Lancer Evo IV è stata costretta alla resa prima della quarta prova speciale.